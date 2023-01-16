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Презентований найкомпактніший і найдоступніший кросовер Mitsubishi за $14 000 (фото)

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новий Mitsubishi Delica Mini, кросовер Mitsubishi
Фото: пресслужба/Mitsubishi | Mitsubishi Delica Mini коштує від 14 000 доларів

Mitsubishi Delica Mini досягає усього 3,4 м завдовжки і менше 1,5 м завширшки. Маленький кросовер запропонований у двох гібридних версіях.

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На автошоу в Токіо презентували Mitsubishi Delica Mini. Компактний кросовер надійде у продаж із травня за ціною від 14 000 до 17 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новий Mitsubishi Delica Mini, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi Delica Mini досягає всього 3,4 м у довжину
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Модель створена до 55-річчя "великого" позашляхового мінівену Mitsubishi Delica. В її основі лежить мініатюрний Mitsubishi ek X, який належить до сегменту кей-карів — ультракомпактних міських авто.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новий Mitsubishi Delica Mini, кросовер Mitsubishi Fullscreen
На центральній панелі розміщено великий сенсорний дисплей
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Розміри Mitsubishi Delica Mini 2023:

  • довжина — 3 395 мм;
  • ширина — 1 475 мм;
  • висота — 1 830 мм;
  • колісна база — 2 495 мм.
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Новий Mitsubishi Delica Mini виглядає дуже оригінально. У кросовера короткий високий капот і невеликі звиси кузова. Автомобіль отримав пластиковий захисний обвіс і позашляхову гуму. Задні двері виконані зсувними.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новий Mitsubishi Delica Mini, кросовер Mitsubishi Fullscreen
В обробці салону використані зносостійкі матеріали
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Салон Mitsubishi Delica Mini оброблений зносостійкими матеріалами, а підлога в багажнику виконана водовідштовхувальною. На центральній панелі встановлений великий сенсорний дисплей, а важіль КПП дуже високий. Топова версія отримала підігрів сидінь, камери заднього виду й адаптивний круїз-контроль.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новий Mitsubishi Delica Mini, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Кросовер доступний виключно у гібридних версіях
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi Delica Mini оснащують 660-кубовими двигунами — 52-сильним атмосферним і 64-сильним турбованим. В обох випадках також передбачена гібридна установка потужністю 2,7 к. с. Авто отримало варіатор, а привід може бути переднім чи повним.

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