На європейський ринок виходить недорогий конкурент Jeep Wrangler із заводським ГБО (фото)

Позашляховик Ickx K2 своїм дизайном нагадує Jeep Wrangler. У нього рамна конструкція, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

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В Італії презентували новий Ickx K2. Рамний позашляховик надійде в продаж у кількох європейських країнах за ціною, меншою за 50 000 євро. Про це повідомляє сайт Quattroroute.

[ + – ] Двері й дах авто знімаються, як у Jeep Wrangler

Ickx K2 — європейська версія китайського позашляховика Beijing BJ40 від концерну BAIC. Незграбний дизайн авто з вираженими крилами та масивними бамперами створений під впливом Jeep Wrangler. Як і в американського позашляховика, дах і двері виконані знімними.

Ickx K2 відрізняється від Beijing BJ40 лише оформленням передньої частини — змінено фари, решітку радіатора та капот. Позашляховик досягає 4,6 м у довжину при колісній базі 2,75 м.

[ + – ] Модель буде доступна в бензиновій і дизельній версіях

Салон Ickx K2 оброблений шкірою, а показники виведено на екран. Комплектація включає 12,3-дюймовий тачскрин, двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, підігрів сидінь, парктронік і круїз-контроль.

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Китайський позашляховик дебютує з 2,0-літровим 162-сильним турбодизелем і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Незабаром з'явиться 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 225 к.с., доповнений заводським ГБО.

[ + – ] Салон позашляховика оброблений шкірою

Повний привід Ickx K2 доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. Кліренс позашляховика досягає 220 мм, кут в'їзду становить 37º, а кут з'їзду — 31º.

Раніше Фокус повідомляв, що конкурент Jeep Wrangler також готують у Chevrolet, і вже опубліковано перше зображення нової моделі.