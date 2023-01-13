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Авто

На європейський ринок виходить недорогий конкурент Jeep Wrangler із заводським ГБО (фото)

Ickx K2, Ickx K2 2023, Beijing BJ40, китайський позашляховик, Jeep Wrangler
Ickx K2 відрізняється незграбним дизайном

Позашляховик Ickx K2 своїм дизайном нагадує Jeep Wrangler. У нього рамна конструкція, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

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В Італії презентували новий Ickx K2. Рамний позашляховик надійде в продаж у кількох європейських країнах за ціною, меншою за 50 000 євро. Про це повідомляє сайт Quattroroute.

Ickx K2, Ickx K2 2023, Beijing BJ40, китайський позашляховик, Jeep Wrangler Fullscreen
Двері й дах авто знімаються, як у Jeep Wrangler

Ickx K2 — європейська версія китайського позашляховика Beijing BJ40 від концерну BAIC. Незграбний дизайн авто з вираженими крилами та масивними бамперами створений під впливом Jeep Wrangler. Як і в американського позашляховика, дах і двері виконані знімними.

Ickx K2 відрізняється від Beijing BJ40 лише оформленням передньої частини — змінено фари, решітку радіатора та капот. Позашляховик досягає 4,6 м у довжину при колісній базі 2,75 м.

Ickx K2, Ickx K2 2023, Beijing BJ40, китайський позашляховик, Jeep Wrangler Fullscreen
Модель буде доступна в бензиновій і дизельній версіях

Салон Ickx K2 оброблений шкірою, а показники виведено на екран. Комплектація включає 12,3-дюймовий тачскрин, двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, підігрів сидінь, парктронік і круїз-контроль.

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Китайський позашляховик дебютує з 2,0-літровим 162-сильним турбодизелем і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Незабаром з'явиться 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 225 к.с., доповнений заводським ГБО.

Салон позашляховика оброблений шкірою Fullscreen
Салон позашляховика оброблений шкірою

Повний привід Ickx K2 доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. Кліренс позашляховика досягає 220 мм, кут в'їзду становить 37º, а кут з'їзду — 31º.

Раніше Фокус повідомляв, що конкурент Jeep Wrangler також готують у Chevrolet, і вже опубліковано перше зображення нової моделі.