Названі найбільш надійні й ненадійні компактні кросовери
Експерти виділили 10 компактних кросоверів, які радують своїх власників надійністю й недорогим обслуговуванням. Ще три моделі розчарували автолюбителів своїми частими поломками.
Експерти провели дослідження, щоб визначити найбільш надійні й ненадійні компактні кросовери з пробігом. Для цього вони опитали тисячі власників найпопулярніших моделей. Результати дослідження опубліковав портал WhatCar.
Власники компактних кросоверів поділилися досвідом експлуатації та надійністю своїх автомобілів. Вони відзначили багато нюансів, із якими їм довелося зіткнутися під час використання деяких моделей.Важливо
Найнадійніші компактні кросовери:
10. Kia Stonic (з 2017 року)
Рейтинг надійності: 95,3%
Kia Stonic відрізняється маневреністю й багатим стандартним обладнанням. Тільки в 4,7% власників кросовера відмічені серйозні поломки.
9. Suzuki SX4 S-Cross (з 2013 по 2022 рік)
Рейтинг надійності: 95,5%
Suzuki SX4 S-Cross чудово підходить для сімейних поїздок. Тільки в 4,5% власників кросовера траплялися серйозні поломки.
8. MINI Countryman (з 2017 року)
Рейтинг надійності: 96,3%
MINI Countryman просторий і стильний. Тільки у 3,7% власників кросовера траплялися серйозні поломки.
7. Suzuki Vitara (з 2015 року)
Рейтинг надійності: 96,4%
Suzuki Vitara має репутацію надійного авто. Тільки у 3,6% власників кросовера траплялися серйозні поломки.
6. Nissan Juke (з 2020 року)
Рейтинг надійності: 97,6%
Новий Nissan Juke виявився набагато кращим, ніж модель минулого покоління. Лише 2,4% власників кросовера стикалися із серйозними поломками.
5. Hyundai Kona (з 2017 року)
Рейтинг надійності: 97,7%
Hyundai Kona надійніший за Stonic і дешевший в експлуатації. Тільки у 2,3% власників кросовера траплялися серйозні поломки.
4. Renault Captur (з 2013 по 2019 рік)
Рейтинг надійності: 97,9%
Renault Captur приваблює відмінною ціною та надійністю. Тільки у 2,1% власників кросовера траплялися серйозні поломки.
3. Audi Q2 (з 2016 року)
Рейтинг надійності: 98,0%
Audi Q2 надійний і стильний, але один із найдорожчих у списку. Тільки у 2% власників кросовера траплялися серйозні поломки.
2. Mazda CX-3 (з 2016 по 2022 рік)
Рейтинг надійності: 99,1%
Mazda CX-3 відрізняється надійністю й непоганою керованістю. Тільки в 0,9% власників кросовера траплялися серйозні поломки.
1. Kia Soul (з 2014 по 2019 рік)
Рейтинг надійності: 100%
Корейський кросовер порадував своєю надійністю. Всі опитані власники Kia Soul виправляли поломки за рахунок виробника.
Найненадійніші компактні кросовери:
3. Jeep Renegade (з 2015 року)
Рейтинг надійності: 84,0%
У багатьох власників Jeep Renegade були проблеми з електронікою чи двигуном. Їхній ремонт обходився не надто дешево.
2. Peugeot 2008 (з 2013 до 2019 року)
Рейтинг надійності: 83,6%
У Peugeot 2008 часто ламаються деталі підвіски. Їхня заміна вимагає великих грошових витрат.
1. Nissan Juke (з 2010 по 2019 рік)
Рейтинг надійності: 83,6%
Nissan Juke першого покоління надто ненадійний і дорогий у ремонті. Найчастіше відзначені проблеми з електронікою та роботою коробки передач.
Раніше Фокус повідомив, що експерти з британської страхової компанії Warrantywise назвали моделі авто, які ламаються практично відразу після закінчення терміну гарантії.