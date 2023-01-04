Названі найбільш надійні й ненадійні компактні кросовери

Експерти виділили 10 компактних кросоверів, які радують своїх власників надійністю й недорогим обслуговуванням. Ще три моделі розчарували автолюбителів своїми частими поломками.

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Експерти провели дослідження, щоб визначити найбільш надійні й ненадійні компактні кросовери з пробігом. Для цього вони опитали тисячі власників найпопулярніших моделей. Результати дослідження опубліковав портал WhatCar.

Власники компактних кросоверів поділилися досвідом експлуатації та надійністю своїх автомобілів. Вони відзначили багато нюансів, із якими їм довелося зіткнутися під час використання деяких моделей.

Важливо

Названі вживані кросовери та позашляховики з дуже дорогим обслуговуванням

Найнадійніші компактні кросовери:

10. Kia Stonic (з 2017 року)

Рейтинг надійності: 95,3%

[ + – ] Kia Stonic радує своєю ціною та надійністю Фото: Kia

Kia Stonic відрізняється маневреністю й багатим стандартним обладнанням. Тільки в 4,7% власників кросовера відмічені серйозні поломки.

9. Suzuki SX4 S-Cross (з 2013 по 2022 рік)

Рейтинг надійності: 95,5%

[ + – ] Suzuki SX4 S-Cross не лише просторий, але й надійний Фото: Suzuki

Suzuki SX4 S-Cross чудово підходить для сімейних поїздок. Тільки в 4,5% власників кросовера траплялися серйозні поломки.

8. MINI Countryman (з 2017 року)

Рейтинг надійності: 96,3%

[ + – ] MINI Countryman є найбільшим автомобілем бренду Фото: MINI

MINI Countryman просторий і стильний. Тільки у 3,7% власників кросовера траплялися серйозні поломки.

7. Suzuki Vitara (з 2015 року)

Рейтинг надійності: 96,4%

[ + – ] Suzuki Vitara завоював своїх шанувальників за відмінну надійність Фото: Suzuki

Suzuki Vitara має репутацію надійного авто. Тільки у 3,6% власників кросовера траплялися серйозні поломки.

6. Nissan Juke (з 2020 року)

Рейтинг надійності: 97,6%

[ + – ] Nissan змогли виправити багато помилок першого покоління моделі Фото: Nissan

Новий Nissan Juke виявився набагато кращим, ніж модель минулого покоління. Лише 2,4% власників кросовера стикалися із серйозними поломками.

5. Hyundai Kona (з 2017 року)

Рейтинг надійності: 97,7%

[ + – ] Hyundai Kona виявився надійнішим і дешевшим за свого "брата" з однією платформою Фото: Hyundai

Hyundai Kona надійніший за Stonic і дешевший в експлуатації. Тільки у 2,3% власників кросовера траплялися серйозні поломки.

4. Renault Captur (з 2013 по 2019 рік)

Рейтинг надійності: 97,9%

[ + – ] Renault Captur дешевий в обслуговуванні Фото: Renault

Renault Captur приваблює відмінною ціною та надійністю. Тільки у 2,1% власників кросовера траплялися серйозні поломки.

3. Audi Q2 (з 2016 року)

Рейтинг надійності: 98,0%

[ + – ] Audi Q2 хоч і дорогий, але цілком надійний Фото: Audi

Audi Q2 надійний і стильний, але один із найдорожчих у списку. Тільки у 2% власників кросовера траплялися серйозні поломки.

2. Mazda CX-3 (з 2016 по 2022 рік)

Рейтинг надійності: 99,1%

[ + – ] Mazda CX-3 має відмінну надійність Фото: Mazda

Mazda CX-3 відрізняється надійністю й непоганою керованістю. Тільки в 0,9% власників кросовера траплялися серйозні поломки.

1. Kia Soul (з 2014 по 2019 рік)

Рейтинг надійності: 100%

[ + – ] Усі власники Kia Soul у захваті від своїх авто Фото: Kia

Корейський кросовер порадував своєю надійністю. Всі опитані власники Kia Soul виправляли поломки за рахунок виробника.

Найненадійніші компактні кросовери:

3. Jeep Renegade (з 2015 року)

Рейтинг надійності: 84,0%

[ + – ] Jeep Renegade не відрізняється надійністю Фото: Jeep

У багатьох власників Jeep Renegade були проблеми з електронікою чи двигуном. Їхній ремонт обходився не надто дешево.

2. Peugeot 2008 (з 2013 до 2019 року)

Рейтинг надійності: 83,6%

[ + – ] У Peugeot 2008 є низка істотних недоліків Фото: Peugeot

У Peugeot 2008 часто ламаються деталі підвіски. Їхня заміна вимагає великих грошових витрат.

1. Nissan Juke (з 2010 по 2019 рік)

Рейтинг надійності: 83,6%

[ + – ] Nissan Juke розчарував своєю ненадійністю Фото: Nissan

Nissan Juke першого покоління надто ненадійний і дорогий у ремонті. Найчастіше відзначені проблеми з електронікою та роботою коробки передач.

Раніше Фокус повідомив, що експерти з британської страхової компанії Warrantywise назвали моделі авто, які ламаються практично відразу після закінчення терміну гарантії.