Ламаються після закінчення гарантії: британці назвали найпроблемніші нові авто

Японські та корейські авто порадували своєю надійністю. Найчастіше ламаються після закінчення гарантії преміальні німецькі та британські моделі.

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Експерти з британської страхової компанії Warrantywise вивчили відгуки власників автомобілів, яким менш як 10 років. Вони назвали моделі, які ламаються практично відразу після закінчення терміну гарантії.

Власники Honda, Toyota та Hyundai відзначили надійність своїх авто. Вони рідше відвідували сервісні центри після закінчення заводської гарантії.

[ + – ] Porsche визнали виробником найненадійніших авто Фото: Porsche

Генеральний директор Warrantywise Лоуренс Віттакер розповів, що володіння преміальним автомобілем часто призводить до великих витрат. Вся річ у тому, що такі авто оснащуються просунутою електронікою, яка згодом виходить з ладу.

Грунтуючись на зверненнях власників, експерти оцінили десятки автомобілів за 100-бальною шкалою. Porsche виявився ненадійним автовиробником з оцінкою 35,1 бала. Найдорожчий ремонт коштував одному з власників 10 785 фунтів стерлінгів (483 516 грн).

Рекордсменом із витрат став виробник позашляховиків Land Rover. Одному з власників довелося витратити на ремонт 23890 фунтів стерлінгів (1 071 043 грн).

Раніше Фокус розповів, що експерти зі США назвали найнадійніші електромобілі 2022 року.