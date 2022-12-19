Ломаются после окончания гарантии: британцы назвали самые проблемные новые авто

Японские и корейские авто порадовали своей надежностью. Чаще всего ломаются после окончания гарантии премиальные немецкие и британские модели.

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Эксперты из британской страховой компании Warrantywise изучили отзывы владельцев автомобилей младше десяти лет. Они назвали модели, которые ломаются практически сразу после истечения срока гарантии.

Владельцы Honda, Toyota и Hyundai отметили надежность своих авто. Они реже остальных посещали сервисные центры после окончания заводской гарантии.

[ + – ] Porsche признали производителем самых ненадежных авто Фото: Porsche

Генеральный директор Warrantywise Лоуренс Уиттакер рассказал, что владение премиальным автомобилем часто приводит к большим затратам. Все дело в том, что такие авто оснащаются продвинутой электроникой, которая со временем выходит из строя.

Основываясь на обращениях владельцев, эксперты оценили десятки автомобилей по 100-бальной шкале. Porsche оказался самым ненадежным автопроизводителем с оценкой 35,1 балла. Самый дорогой ремонт обошелся одному из владельцев в 10 785 фунтов стерлингов (483 516 грн).

Рекордсменом по расходам стал производитель внедорожников Land Rover. Одному из владельцев пришлось потратить на ремонт 23 890 фунтов стерлингов (1 071 043 грн).

Ранее Фокус рассказал, что эксперты из США назвали самые надежные электромобили 2022 года.