Названі вживані кросовери та позашляховики з дуже дорогим обслуговуванням
У добірку ненадійних моделей потрапили американські, японські та європейські позашляховики і кросовери. Їх ремонт може коштувати дорожче, ніж вартість власне автомобіля.
Деякі кросовери та позашляховики через кілька років сильно дешевшають і можуть здатися відмінною угодою. На порталі HotCars назвали вісім моделей, обслуговування яких коштуватиме кругленьку суму.Важливо
Вісім кросоверів і позашляховиків із дорогим обслуговуванням:
1. Land Rover Range Rover
Британський Land Rover Range Rover є одним із найрозкішніших позашляховиків у світі. Автомобілі, випущені в 1990-х і 2000-х, коштують у кілька разів дешевше, ніж, коли вони були новими. Тому ціни на них здаються привабливими.
Проблема полягає в тому, що цей позашляховик не славиться своєю надійністю. Під час експлуатації з ладу часто виходять електроніка та деталі підвіски. Запчастини знайти не так і просто, тому їх ремонт коштує дорого.
2. Jeep Grand Cherokee
Великий сімейний кросовер Jeep Grand Cherokee приваблює багатим оснащенням і стильним дизайном. Однак, модель має деякі проблеми з надійністю.
У Jeep Grand Cherokee 2000-х та 2010-х років випуску часто трапляються поломки з коробкою передач. Її ремонт коштуватиме кругленьку суму.
3. Dodge Durango
Великий семимісний кросовер Dodge Durango має просторий інтер'єр і непогану динаміку. За невелику вартість покупець отримує відмінне оснащення і проблеми з надійністю авто.
У моделі зазначено суттєві проблеми з трансмісією та випускними колекторами. Їх ремонт дуже дорогий.
4. Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg давно завоював популярність далеко за межами Європи. Це великий і потужний кросовер із багатим оснащенням і чудовою збіркою.
Загалом це надійна модель, але має свої механічні проблеми. Часто з ладу виходять електроніка та деякі компоненти двигуна.
5. Infiniti QX56
Величезний японський позашляховик має відмінне оснащення. Водночас його ремонт коштує неймовірно дорого.
Підвіска та двигун вимагають своєчасного обслуговування. Електроніка також часто виходить з ладу.
6. Fiat 500X
Кросовер Fiat 500X на відміну від свого компактного "брата" має набагато більше проблем. Модель визнана найненадійнішою серед усіх автомобілів бренду. Тому відвідувати автосервіс доведеться часто.
7. Pontiac Aztek
Кросовер Pontiac Aztek приваблює своєю ціною, але має суперечливий дизайн. Також його збирання викликає деякі питання.
У моделі часто трапляються поломки в паливній системі, які можуть призвести до займання. Ремонт кросовера коштує дуже дорого, враховуючи його ціну.
8. MINI Countryman
Найбільший MINI виділяється серед конкурентів своїм стильним дизайном і керованістю. Проте якість складання моделі знаходиться на невисокому рівні.
У MINI Countryman часто виходить з ладу паливний насос. Також є проблеми з роботою двигуна на холостому ході.
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