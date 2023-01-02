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Названі вживані кросовери та позашляховики з дуже дорогим обслуговуванням

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Фото: Jeep | Популярний Jeep Grand Cherokee увійшов у добірку автомобілів із дорогим обслуговуванням

У добірку ненадійних моделей потрапили американські, японські та європейські позашляховики і кросовери. Їх ремонт може коштувати дорожче, ніж вартість власне автомобіля.

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Деякі кросовери та позашляховики через кілька років сильно дешевшають і можуть здатися відмінною угодою. На порталі HotCars назвали вісім моделей, обслуговування яких коштуватиме кругленьку суму.

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Вісім кросоверів і позашляховиків із дорогим обслуговуванням:

1. Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover Fullscreen
Range Rover не славиться своєю надійністю
Фото: Land Rover

Британський Land Rover Range Rover є одним із найрозкішніших позашляховиків у світі. Автомобілі, випущені в 1990-х і 2000-х, коштують у кілька разів дешевше, ніж, коли вони були новими. Тому ціни на них здаються привабливими.

Проблема полягає в тому, що цей позашляховик не славиться своєю надійністю. Під час експлуатації з ладу часто виходять електроніка та деталі підвіски. Запчастини знайти не так і просто, тому їх ремонт коштує дорого.

2. Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee Fullscreen
У Jeep Grand Cherokee часто трапляються поломки з коробкою передач
Фото: autoevolution.com

Великий сімейний кросовер Jeep Grand Cherokee приваблює багатим оснащенням і стильним дизайном. Однак, модель має деякі проблеми з надійністю.

У Jeep Grand Cherokee 2000-х та 2010-х років випуску часто трапляються поломки з коробкою передач. Її ремонт коштуватиме кругленьку суму.

3. Dodge Durango

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У Dodge Durango є проблеми з трансмісією та випускними колекторами
Фото: Dodge

Великий семимісний кросовер Dodge Durango має просторий інтер'єр і непогану динаміку. За невелику вартість покупець отримує відмінне оснащення і проблеми з надійністю авто.

У моделі зазначено суттєві проблеми з трансмісією та випускними колекторами. Їх ремонт дуже дорогий.

4. Volkswagen Touareg

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У Volkswagen Touareg з ладу виходять електроніка та деякі частини двигуна
Фото: Volkswagen

Volkswagen Touareg давно завоював популярність далеко за межами Європи. Це великий і потужний кросовер із багатим оснащенням і чудовою збіркою.

Загалом це надійна модель, але має свої механічні проблеми. Часто з ладу виходять електроніка та деякі компоненти двигуна.

5. Infiniti QX56

Infiniti QX56 Fullscreen
Підвіска та двигун Infiniti QX56 вимагають своєчасного обслуговування
Фото: Infiniti

Величезний японський позашляховик має відмінне оснащення. Водночас його ремонт коштує неймовірно дорого.

Підвіска та двигун вимагають своєчасного обслуговування. Електроніка також часто виходить з ладу.

6. Fiat 500X

Fiat 500X Fullscreen
Fiat 500X є одним із найненадійніших автомобілів бренду
Фото: Fiat

Кросовер Fiat 500X на відміну від свого компактного "брата" має набагато більше проблем. Модель визнана найненадійнішою серед усіх автомобілів бренду. Тому відвідувати автосервіс доведеться часто.

7. Pontiac Aztek

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Pontiac Aztek не тільки має суперечливий дизайн, але й не кращу надійність
Фото: Pontiac

Кросовер Pontiac Aztek приваблює своєю ціною, але має суперечливий дизайн. Також його збирання викликає деякі питання.

У моделі часто трапляються поломки в паливній системі, які можуть призвести до займання. Ремонт кросовера коштує дуже дорого, враховуючи його ціну.

8. MINI Countryman

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MINI Countryman має цілу низку проблем
Фото: MINI

Найбільший MINI виділяється серед конкурентів своїм стильним дизайном і керованістю. Проте якість складання моделі знаходиться на невисокому рівні.

У MINI Countryman часто виходить з ладу паливний насос. Також є проблеми з роботою двигуна на холостому ході.

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