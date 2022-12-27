Старі BMW X5, Porsche Cayenne та Range Rover порівняли на бездоріжжі (відео)

Преміальні кросовери з 2000-х показали себе на бездоріжжі. Перегони довели, що ці автомобілі ще здатні справлятися з найважчими завданнями.

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Ентузіасти порівняли два популярні кросовери та позашляховик з 2000-х на бездоріжжі. Вони вибрали вживані BMW X5, Porsche Cayenne та Range Rover. Відео заїздів з'явилося на каналі YouTube Carwow.

BMW X5, Porsche Cayenne та Range Rover у 2000-х були одними з найдорожчих у своєму класі. Зараз ці моделі можна купити в кілька разів дешевше від початкової ціни.

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Для ролика взяли Porsche Cayenne першого покоління з атмосферним 4,5-літровим двигуном V8. Він видає 335 к. с. і 420 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.

[ + – ] Porsche Cayenne має найбільшу потужність серед конкурентів Фото: Скриншот

BMW X5 також оснащується атмосферним V8, але об'ємом 4,4 літра з потужністю 286 к. с. і крутним моментом 440 Нм. На кросовер встановлено шестиступінчасту автоматичну коробку передач.

[ + – ] BMW X5 має найбільший крутний момент Фото: Скриншот

Єдиний позашляховик у гонці Land Rover Range Rover оснащується 3,0-літровим турбодизелем на 175 к. с. і крутний момент 390 Нм. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач із гідротрансформатором.

[ + – ] Land Rover Range Rover став єдиним учасником гонки з турбодизелем Фото: Скриншот

Правила заїздів такі: у кожній гонці переможець отримує три очки, за друге місце дають два очки, а за останнє одне очко. Якщо авто не дістається фінішу, то окуляри не присуджуються. Перемагає модель, яка заробила найбільше очок.

[ + – ] BMW X5, Porsche Cayenne та Range Rover показали себе на бездоріжжі

Заїзди виявилися не простими. Усі авто показали свій максимум і навіть зазнали незначних пошкоджень.

Раніше Фокус повідомив, що ентузіаст побудував електричний баггі з двигуном Tesla.