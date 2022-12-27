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Старі BMW X5, Porsche Cayenne та Range Rover порівняли на бездоріжжі (відео)

BMW X5, Porsche Cayenne, Range Rover, Кросовери, Бездоріжжя, Гонки, Відео, Позашляховики
Фото: Скриншот | BMW X5, Porsche Cayenne і Range Rover з 2000-х показали себе на бездоріжжі

Преміальні кросовери з 2000-х показали себе на бездоріжжі. Перегони довели, що ці автомобілі ще здатні справлятися з найважчими завданнями.

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Ентузіасти порівняли два популярні кросовери та позашляховик з 2000-х на бездоріжжі. Вони вибрали вживані BMW X5, Porsche Cayenne та Range Rover. Відео заїздів з'явилося на каналі YouTube Carwow.

BMW X5, Porsche Cayenne та Range Rover у 2000-х були одними з найдорожчих у своєму класі. Зараз ці моделі можна купити в кілька разів дешевше від початкової ціни.

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Найшвидші автомобілі у світі порівняли у гонці по прямій (відео)

Для ролика взяли Porsche Cayenne першого покоління з атмосферним 4,5-літровим двигуном V8. Він видає 335 к. с. і 420 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Porsche Cayenne Fullscreen
Porsche Cayenne має найбільшу потужність серед конкурентів
Фото: Скриншот

BMW X5 також оснащується атмосферним V8, але об'ємом 4,4 літра з потужністю 286 к. с. і крутним моментом 440 Нм. На кросовер встановлено шестиступінчасту автоматичну коробку передач.

BMW X5 Fullscreen
BMW X5 має найбільший крутний момент
Фото: Скриншот

Єдиний позашляховик у гонці Land Rover Range Rover оснащується 3,0-літровим турбодизелем на 175 к. с. і крутний момент 390 Нм. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач із гідротрансформатором.

Land Rover Range Rover Fullscreen
Land Rover Range Rover став єдиним учасником гонки з турбодизелем
Фото: Скриншот

Правила заїздів такі: у кожній гонці переможець отримує три очки, за друге місце дають два очки, а за останнє одне очко. Якщо авто не дістається фінішу, то окуляри не присуджуються. Перемагає модель, яка заробила найбільше очок.

BMW X5, Porsche Cayenne та Range Rover показали себе на бездоріжжі

Заїзди виявилися не простими. Усі авто показали свій максимум і навіть зазнали незначних пошкоджень.

Раніше Фокус повідомив, що ентузіаст побудував електричний баггі з двигуном Tesla.