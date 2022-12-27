Електричний багі з двигуном Tesla підкорив піщані дюни (відео)

Багі Can-Am Maverick UTV оснащується електромотором від Tesla Model 3. Він легко справляється з найважчими перешкодами.

Related video

Ентузіаст і любитель гонок бездоріжжям Дон Свадлі побудував незвичайний багі Can-Am Maverick UTV з електромотором Tesla. Відео заїзду піщаними дюнами опублікували на сторінці проєкту в Instagram.

Can-Am Maverick UTV з електромотором хоч і став важчим, але тепер має набагато більшу потужність. Він легко підіймається на високі пагорби.

Свадлі вирішив оснастити багі електромотором від Tesla Model 3. Його встановили на задню вісь та доповнили 10 батареями від Chevrolet Bolt.

За допомогою у створенні незвичайного багі Свадлі звернувся до фахівців Unplugged Performance, SDR Motorsports, Extreme Performance та EV West. Вони виготовили каркас безпеки, двері, підвіску та гальмівну систему.

Важливо

У Tesla показали, як їх електромобілі поводяться на засніжених дорогах (відео)

Ентузіаст зазначив, що електричний Can-Am Maverick UTV має непоганий запас ходу. Після того як він проїхав близько 175 км піщаними дюнами, багі зміг подолати ще 40 км перш ніж знадобилося його зарядити.

"Багі потрібно 4 години 50 хвилин, щоб зарядитися до 90% за низького заряду", — поділився Свадлі.

Раніше Фокус повідомляв, що раритетний гоночний Porsche 908/03 нещадно експлуатують на треку.