Старовинні Porsche за $5 мільйонів нещадно експлуатують на перегоновому треку (відео)

Усього випустили лише 13 Porsche 908/03, їх дуже цінують колекціонери. З усім тим, власники не шкодують дорогі vintage спорткари.

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У Франції на знаменитий автодром Поль Рікар виїхали спортпрототипи Porsche 908/03 1970 року. Старовинні перегонові авто показали, що вони ще мають порох у порохівницях. Відео заїзду опублікували на Youtube-каналі 19Bozzy92.

[ + – ] Всього випущено лише 13 Porsche 908/03 Фото: скриншот / YouTube

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Попри похилий вік, Porsche 908/03 виявилися дуже швидкими. Їхні власники не шкодують дорогі ретро-авто, вартість яких становить 4-5 мільйонів доларів. Загалом у 1968-1971 роках випущено лише 31 такий спорткар, і їх дуже цінують колекціонери.

[ + – ] Автомобілі активно експлуатують на перегоновому треку Фото: скриншот / YouTube

Porsche 908 — знаменита гоночна модель, на рахунку якої — не одна гучна перемога. Зокрема, спортпрототипи чотири рази вигравали знамениті змагання "1000 км Нюрбургрингу" у Німеччині та двічі — ралі Targa Florio в Італії.

[ + – ] Спорткар важить лише 545 кг і розвиває 290 км/год Фото: скриншот / YouTube

Porsche 908 називали королем звивистих трас. У 1969 році саме ця модель принесла Porsche перемогу у чемпіонаті світу у класі Gran Turismo.

Porsche 908/03 — фінальна та найрідкісніша версія моделі, таких спорткарів випустили лише 13. Автомобіль важить всього 575 кг, тому 3,0-літрової опозитної вісімки йому достатньо, щоб розвивати 290 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісний і найдорожчий Chevrolet Corvette. Спорткар 1969 розганяється до 320 км/год.