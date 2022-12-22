Старинные Porsche за $5 миллионов нещадно эксплуатируют на гоночном треке (видео)

Всего выпустили только 13 Porsche 908/03 и они очень ценятся коллекционерами. Тем не менее, владельцы не жалеют дорогие винтажные спорткары.

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Во Франции на знаменитый автодром Поль-Рикар выехали спортпрототипы Porsche 908/03 1970 года. Старинные гоночные авто показали, что у них еще есть порох в пороховницах. Видео заезда опубликовали на Youtube-канале 19Bozzy92.

[ + – ] Всего выпущено только 13 Porsche 908/03 Фото: скриншот / YouTube

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Несмотря на преклонный возраст, Porsche 908/03 оказались очень быстрыми. Их владельцы не жалеют дорогие ретро-авто, стоимость которых составляет 4-5 миллионов долларов. Всего в 1968-1971 годах выпущено лишь 31 такой спорткар и они очень ценятся коллекционерами.

[ + – ] Автомобили активно эксплуатируют на гоночном треке Фото: скриншот / YouTube

Porsche 908 – знаменитая гоночная модель, на счету которой – не одна громкая победа. В частности, спортпрототипы четыре раза выигрывали знаменитые соревнования "1000 км Нюрбургринга" в Германии и дважды – ралли Targa Florio в Италии.

[ + – ] Спорткар весит всего 545 кг и развивает 290 км/ч Фото: скриншот / YouTube

Porsche 908 называли королем извилистых трасс. В 1969 году именно эта модель принесла Porsche победу в чемпионате мира в классе Gran Turismo.

Porsche 908/03 – финальная и самая редкая версия модели, таких спорткаров выпустили только 13. Автомобиль весит всего 575 кг, поэтому 3,0-литровой оппозитной восьмерки ему достаточно, чтобы развивать 290 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый редкий и дорогой Chevrolet Corvette. Спорткар 1969 года разгоняется до 320 км/ч.