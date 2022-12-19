Раритетний Porsche 911 Targa продали на аукціоні за рекордну суму (фото)

Інженери Porshe доопрацювали класичний 911 Targa 1972, довівши його до ідеального стану. В результаті вдалося виручити за раритетний спорткар понад мільйон доларів.

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На аукціоні RM Sotheby's продали ексклюзивний Porsche 911 S 2.4 Targa 1972 року. Спорткар пішов з молотка за 1,149 млн доларів, встановивши новий ціновий рекорд для моделі в кузові тарга.

[ + – ] Спорткар оцінили в 1149000 доларів Фото: Newton

У січні Porsche показали особливу версію 911 Targa GTS "Edition 50Y Porsche Design", яка присвячена 50-річному ювілею підрозділу Porsche Design. Разом із сучасним спорткаром був представлений і особливий класичний Porsche 911 S 2.4 Targa.

[ + – ] Авто відреставрували у підрозділі Porsche Design

Інженери взяли за основу 911 T 2.4 Targa у поганому стані, у якому були відсутні деякі запчастини. Вони повністю переробили двигун, встановили механічне упорскування палива, що дозволило збільшити його потужність до 187 к.с.

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Кузов та інтер'єр також зазнали повної переробки. Весь процес від початку до кінця зайняв два роки.

[ + – ] Двигун спорткара був доопрацьований Фото: Sothebyʼs

"Для мене це завжди дуже емоційний момент, коли я керую чимось настільки унікальним, — розповів головний спеціаліст з реставрації класичних автомобілів Porsche Уве Макрутцкі під час презентації класичного спорткара.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон було виставлено рідкісне купе BMW Alpina B7 Turbo 1987 року.

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