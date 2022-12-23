У Tesla показали, як їх електромобілі поводяться на засніжених дорогах (відео)

Влітку пілоти Tesla вирушили до Нової Зеландії, де ймовірність випадання снігу досить висока. Там електромобілі показали себе у всій красі.

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Tesla вирішила перевірити електромобілі на стійкість у зимових умовах. Для цього команда тестових пілотів вирушила до засніженої Нової Зеландії, де вичавили з електричних авто максимум. Відео драйвового заїзду було опубліковано на YouTube-каналі компанії.

Пілоти Tesla вирушили у Ванку в Новій Зеландії, де ймовірність випадання снігу з червня по серпень дуже висока. Туди привезли всю лінійку електромобілів, щоб відточити їхню керованість і протестувати режим Track Mode на кросовері Model Y.

Інженери Tesla відзначили, що завдяки можливості бездротового оновлення електромобіля можна швидко вносити зміни. Тому їхнє налаштування займає не так багато часу.

Режим Track Mode був представлений для Model Y у оновленні 2022 року. Він дозволяє миттєво налаштувати керування кросовера для їзди по треку, роблячи його більш спортивним. Це перший кросовер компанії з таким режимом.

У Tesla поділилися інформацією, що скоро в Track Mode додадуть функцію налаштування занесення. Водії самі зможуть вибрати, як сильно електромобіль може йти в дрифт, перш ніж система стабілізації спрацює. Подібна технологія є у Ferrari.

[ + – ] Пілоти від душі повеселилися під час тестування електромобілів

Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla спричинив масштабну ДТП за участю восьми авто.