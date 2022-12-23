В Tesla показали, как их электромобили ведут себя на заснеженных дорогах (видео)

Летом пилоты Tesla отравились в Новую Зеландию, где вероятность выпадения снега довольно высокая. Там электромобили показали себя во всей красе.

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Tesla решила проверить свои электромобили на устойчивость в зимних условиях. Для этого команда тестовых пилотов отправилась в заснеженную Новую Зеландию, где выжали из электрических авто максимум. Видео драйвового заезда опубликовали на YouTube-канале компании.

Пилоты Tesla отравились в Ванаку в Новой Зеландии, где вероятность выпадения снега с июня по август очень высока. Туда привезли всю линейку электромобилей, чтобы отточить их управляемость и протестировать режим Track Mode на кроссовере Model Y.

Инженеры Tesla отметили, что благодаря возможности беспроводного обновления в электромобили можно быстро вносить изменения. Поэтому их настройка занимает не так много времени.

Режим Track Mode был представлен для Model Y в обновлении 2022 года. Он позволяет мгновенно настроить управление кроссовера для езды по треку, делая его более спортивным. Это первый кроссовер компании с таким режимом.

В Tesla поделились информацией, что скоро в Track Mode добавят функцию настройки заноса. Водители сами смогут выбрать, как сильно электромобиль может уходить в дрифт, прежде чем система стабилизации сработает. Подобная технология есть у Ferrari.

[ + – ] Пилоты от души повеселились во время тестирования электромобилей

Ранее Фокус сообщал, что автопилот Tesla стал причиной масштабного ДТП с участием восьми авто.