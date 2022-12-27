Электрический багги с двигателем Tesla покорил песчаные дюны (видео)

Баггий Can-Am Maverick UTV оснащается электромотором от Tesla Model 3. Он с легкостью справляется с самыми трудными препятствиями.

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Энтузиаст и любитель гонок по бездорожью Дон Свадли построил необычный багги Can-Am Maverick UTV с электромотором Tesla. Видео заезда по песчаным дюнам опубликовали на странице проекта в Instagram.

Can-Am Maverick UTV с электромотором хоть и стал тяжелее, но теперь обладает гораздо большей мощностью. Он с легкостью поднимается на высокие холмы.

Свадли принял решение оснастить багги элеткромотором от Tesla Model 3. Его установили на заднюю ось и дополнили 10 батареями от Chevrolet Bolt.

За помощью в создании необычного багги Свадли обратился к специалистам из Unplugged Performance, SDR Motorsports, Extreme Performance и EV West. Они изготовили каркас безопасности, двери, подвеску и тормозную систему.

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Энтузиаст отметил, что электрический Can-Am Maverick UTV обладает неплохим запасом хода. После того как он проехал около 175 км по песчаным дюнам, багги смог преодолеть еще 40 км прежде чем потребовалось его зарядить.

"Багги требуется 4 часа 50 минут, чтобы зарядиться до 90% при низком заряде", — поделился Свадли.

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