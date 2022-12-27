Старые BMW X5, Porsche Cayenne и Range Rover сравнили на бездорожье (видео)

Премиальные кроссоверы из 2000-х показали себя на бездорожье. Гонка доказала, что эти автомобили еще способны справляться с самыми трудными задачами.

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Энтузиасты сравнили два популярных кроссовера и внедорожник из 2000-х на бездорожье. Они выбрали подержанные BMW X5, Porsche Cayenne и Range Rover. Видео заездов появилось на YouTube-канале Carwow.

BMW X5, Porsche Cayenne и Range Rover в 2000-х были одними из самых дорогих в своем классе. Сейчас эти модели можно купить в несколько раз дешевле от первоначальной цены.

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Для ролика взяли Porsche Cayenne первого поколения с атмосферным 4,5-литровым двигателем V8. Он выдает 335 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

[ + – ] Porsche Cayenne обладает самой большой мощностью среди конкурентов Фото: Скриншот

BMW X5 также оснащается атмосферным V8, но объемом 4,4 литра с мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 440 Нм. На кроссовер установлена шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

[ + – ] BMW X5 обладает самым большим крутящим моментом Фото: Скриншот

Единственный внедорожник в гонке Land Rover Range Rover оснащается 3,0-литровым турбодизелем на 175 л.с. и крутящим моментом 390 Нм. Он работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.

[ + – ] Land Rover Range Rover стал единственным участником гонки с турбодизелем Фото: Скриншот

Правила заездов следующие: в каждой гонке победитель получает три очка, за второе место дают два очка, а за последнее — одно очко. Если авто не добирается до финиша, то очки не присуждаются. Побеждает модель, которая заработала больше всего очков.

[ + – ] BMW X5, Porsche Cayenne и Range Rover показали себя на бездорожье

Заезды оказались не из простых. Все авто показали свой максимум и даже получили незначительные повреждения.

Ранее Фокус сообщил, что энтузиаст построил электрический багги с двигателем Tesla.