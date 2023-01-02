Названы подержанные кроссоверы и внедорожники с очень дорогим обслуживанием
В подборку ненадежных моделей попали американские, японские и европейские внедорожники и кроссоверы. Их ремонт может обойтись дороже стоимости самого автомобиля.
Некоторые подержанные кроссоверы и внедорожники через несколько лет сильно дешевеют и могут показаться отличной сделкой. На портале HotCars назвали восемь моделей, обслуживание которых обойдется в круглую сумму.Важно
Восемь кроссоверов и внедорожников с дорогим обслуживанием:
1. Land Rover Range Rover
Британский Land Rover Range Rover является одним из самых роскошных внедорожников в мире. Автомобили, выпущенные в 1990-х и 2000-х стоят в несколько раз дешевле, чем когда они были новыми. Поэтому цены на них кажутся заманчивыми.
Проблема состоит в том, что этот внедорожник не славится своей надежностью. Во время эксплуатации из строя часто выходят электроника и детали подвески. Запчасти найти не так и просто, поэтому их ремонт стоит дорого.
2. Jeep Grand Cherokee
Большой семейный кроссовер Jeep Grand Cherokee привлекает богатым оснащением и стильным дизайном. Тем не менее модель имеет некоторые проблемы с надежностью.
У Jeep Grand Cherokee 2000-х и 2010-х годов выпуска часто случаются поломки с коробкой передач. Ее ремонт обойдется в круглую сумму.
3. Dodge Durango
Большой семиместный кроссовер Dodge Durango обладает просторным интерьером и неплохой динамикой. За небольшую стоимость покупатель получает отличное оснащение и проблемы с надежностью авто.
У модели отмечены существенные проблемы с трансмиссией и выпускными коллекторами. Их ремонт очень дорогой.
4. Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg давно завоевал популярность далеко за пределами Европы. Это большой и мощный кроссовер с богатым оснащением и отличной сборкой.
В целом это надежная модель, но у нее есть свои механические проблемы. Часто из строя выходят электроника и некоторые компоненты двигателя.
5. Infiniti QX56
Огромный японский внедорожник обладает отличным оснащением. Вместе с тем его ремонт стоит невероятно дорого.
Подвеска и двигатель требуют своевременного обслуживания. Электроника также часто выходит из строя.
6. Fiat 500X
Кроссовер Fiat 500X в отличие от своего компактного "брата", имеет гораздо больше проблем. Модель признана самой ненадежной среди всех автомобилей бренда. Поэтому посещать автосервис придется часто.
7. Pontiac Aztek
Кроссовер Pontiac Aztek привлекает своей ценой, но обладает спорным дизайном. Также его сборка вызывает некоторые вопросы.
У модели часто происходят поломки в топливной системе, которые могут привести к возгоранию. Ремонт кроссовера обходится слишком дорого, учитывая его цену.
8. MINI Countryman
Самый большой MINI выделяется среди конкурентов своим стильным дизайном и управляемостью. Тем не менее качество сборки модели находится на невысоком уровне.
У MINI Countryman часто выходит из строя топливный насос. Также есть проблемы с работой двигателя на холостом ходу.
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