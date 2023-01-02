Названы подержанные кроссоверы и внедорожники с очень дорогим обслуживанием

В подборку ненадежных моделей попали американские, японские и европейские внедорожники и кроссоверы. Их ремонт может обойтись дороже стоимости самого автомобиля.

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Некоторые подержанные кроссоверы и внедорожники через несколько лет сильно дешевеют и могут показаться отличной сделкой. На портале HotCars назвали восемь моделей, обслуживание которых обойдется в круглую сумму.

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Восемь кроссоверов и внедорожников с дорогим обслуживанием:

1. Land Rover Range Rover

[ + – ] Range Rover не славится своей надежностью Фото: Land Rover

Британский Land Rover Range Rover является одним из самых роскошных внедорожников в мире. Автомобили, выпущенные в 1990-х и 2000-х стоят в несколько раз дешевле, чем когда они были новыми. Поэтому цены на них кажутся заманчивыми.

Проблема состоит в том, что этот внедорожник не славится своей надежностью. Во время эксплуатации из строя часто выходят электроника и детали подвески. Запчасти найти не так и просто, поэтому их ремонт стоит дорого.

2. Jeep Grand Cherokee

[ + – ] У Jeep Grand Cherokee часто случаются поломки с коробкой передач Фото: autoevolution.com

Большой семейный кроссовер Jeep Grand Cherokee привлекает богатым оснащением и стильным дизайном. Тем не менее модель имеет некоторые проблемы с надежностью.

У Jeep Grand Cherokee 2000-х и 2010-х годов выпуска часто случаются поломки с коробкой передач. Ее ремонт обойдется в круглую сумму.

3. Dodge Durango

[ + – ] У Dodge Durango есть проблемы с трансмиссией и выпускными коллекторами Фото: Dodge

Большой семиместный кроссовер Dodge Durango обладает просторным интерьером и неплохой динамикой. За небольшую стоимость покупатель получает отличное оснащение и проблемы с надежностью авто.

У модели отмечены существенные проблемы с трансмиссией и выпускными коллекторами. Их ремонт очень дорогой.

4. Volkswagen Touareg

[ + – ] У Volkswagen Touareg из строя выходят электроника и некоторые части двигателя Фото: Volkswagen

Volkswagen Touareg давно завоевал популярность далеко за пределами Европы. Это большой и мощный кроссовер с богатым оснащением и отличной сборкой.

В целом это надежная модель, но у нее есть свои механические проблемы. Часто из строя выходят электроника и некоторые компоненты двигателя.

5. Infiniti QX56

[ + – ] Подвеска и двигатель Infiniti QX56 требуют своевременного обслуживания Фото: Infiniti

Огромный японский внедорожник обладает отличным оснащением. Вместе с тем его ремонт стоит невероятно дорого.

Подвеска и двигатель требуют своевременного обслуживания. Электроника также часто выходит из строя.

6. Fiat 500X

[ + – ] Fiat 500X является одним из самых ненадежных автомобилей бренда Фото: Fiat

Кроссовер Fiat 500X в отличие от своего компактного "брата", имеет гораздо больше проблем. Модель признана самой ненадежной среди всех автомобилей бренда. Поэтому посещать автосервис придется часто.

7. Pontiac Aztek

[ + – ] Pontiac Aztek не только обладает спорным дизайном, но и не лучшей надежностью Фото: Pontiac

Кроссовер Pontiac Aztek привлекает своей ценой, но обладает спорным дизайном. Также его сборка вызывает некоторые вопросы.

У модели часто происходят поломки в топливной системе, которые могут привести к возгоранию. Ремонт кроссовера обходится слишком дорого, учитывая его цену.

8. MINI Countryman

[ + – ] У MINI Countryman есть целый ряд проблем Фото: MINI

Самый большой MINI выделяется среди конкурентов своим стильным дизайном и управляемостью. Тем не менее качество сборки модели находится на невысоком уровне.

У MINI Countryman часто выходит из строя топливный насос. Также есть проблемы с работой двигателя на холостом ходу.

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