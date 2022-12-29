Названо найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік

Українці, незважаючи на суттєве падіння продажів, все ще проявляють інтерес до нових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю в Україні у 2022 році став кросовер Kia Sportage.

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У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії українці почали рідше купувати автомобілі. Проте з літа переважно продавали по 3 000 нових автомобілів на місяць. На порталі Auto.RIA назвали моделі, які шукали у нашій країні найчастіше.

Падіння ринку продажів нових авто розпочалося у січні 2022 року. Тоді показники знизилися на 7%. У лютому українці купили 5 235 нових авто.

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Найпопулярнішим автомобілем в Україні у 2022 році став кросовер Kia Sportage. Цю модель шукали понад 30 тисяч разів на рік.

10 найпопулярніших моделей авто в Україні у 2022 році:

Kia Sportage — 37 134 пошукових запитів. Toyota RAV4 — 35 839 пошукових запитів. Renault Duster — 28 559 пошукових запитів. Skoda Octavia — 27 967 пошукових запитів. Hyundai Tucson — 23 466 пошукових запитів. Nissan Qashqai — 20 399 пошукових запитів. Toyota Camry — 19 323 пошукових запитів. Toyota Land Cruiser Prado — 18 999 пошукових запитів. Mitsubishi Outlander — 18 992 пошукових запитів. Volkswagen Tiguan — 18 904 пошукових запитів.

Раніше Фокус поділився, що в Україні продаватимуть новий кросовер Toyota Corolla.