Названы самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы
Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, которые радуют своих владельцев надежностью и недорогим обслуживанием. Еще 3 модели разочаровали автолюбителей своими частыми поломками.
Эксперты провели исследование, чтобы определить самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы с пробегом. Для этого они опросили тысячи владельцев популярных моделей. Результаты исследования опубликовали на портале WhatCar.
Владельцы компактных кроссоверов поделились опытом эксплуатации, а также надежностью своих автомобилей. Они отметили многие нюансы, с которыми им пришлось столкнуться во время использования некоторых моделей.Важно
Самые надежные компактные кроссоверы:
10. Kia Stonic (с 2017 года)
Рейтинг надежности: 95,3%
Kia Stonic отличается маневренностью и богатым стандартным оборудованием. Только у 4,7% владельцев кроссовера отмечены серьезные поломки.
9. Suzuki SX4 S-Cross (с 2013 по 2022 год)
Рейтинг надежности: 95,5%
Suzuki SX4 S-Cross отлично подходит для семейных поездок. Только у 4,5% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.
8. MINI Countryman (с 2017 года)
Рейтинг надежности: 96,3%
MINI Countryman просторный и стильный. Только у 3,7% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.
7. Suzuki Vitara (с 2015 года)
Рейтинг надежности: 96,4%
Suzuki Vitara имеет репутацию надежного авто. Только у 3,6% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.
6. Nissan Juke (с 2020 года)
Рейтинг надежности: 97,6%
Новый Nissan Juke оказался намного лучше, чем модель прошлого поколения. Только 2,4% владельцев кроссовера сталкивались с серьезными поломками.
5. Hyundai Kona (с 2017 года)
Рейтинг надежности: 97,7%
Hyundai Kona надежнее Stonic и дешевле в эксплуатации. Только у 2,3% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.
4. Renault Captur (с 2013 по 2019 год)
Рейтинг надежности: 97,9%
Renault Captur привлекает отличной ценой и надежностью. Только у 2,1% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.
3. Audi Q2 (с 2016 года)
Рейтинг надежности: 98,0%
Audi Q2 надежный и стильный, но один из самых дорогих в списке. Только у 2% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.
2. Mazda CX-3 (с 2016 по 2022 год)
Рейтинг надежности: 99,1%
Mazda CX-3 отличается надежностью и неплохой управляемостью. Только у 0,9% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.
1. Kia Soul (с 2014 по 2019 год)
Рейтинг надежности: 100%
Корейский кроссовер порадовал своей надежностью. Все опрошенные владельцы Kia Soul исправляли поломки бесплатно за счет производителя.
Самые ненадежные компактные кроссоверы:
3. Jeep Renegade (с 2015 года)
Рейтинг надежности: 84,0%
У многих владельцев Jeep Renegade были проблемы с электроникой или двигателем. Их ремонт обходился не слишком дешево.
2. Peugeot 2008 (с 2013 по 2019 года)
Рейтинг надежности: 83,6%
У Peugeot 2008 часто ломаются детали подвески. Их замена требует больших денежных трат.
1. Nissan Juke (с 2010 по 2019 год)
Рейтинг надежности: 83,6%
Nissan Juke первого поколения слишком ненадежный и дорогой в ремонте. Чаще всего отмечены проблемы с электроникой и работой коробки передач.
Ранее Фокус сообщил, что эксперты из британской страховой компании Warrantywise назвали модели авто, которые ломаются практически сразу после истечения срока гарантии.