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Авто

Названы самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы

Mazda, Авто, Автомобили, Кроссоверы, Эксперты, Nissan, Suzuki, Audi, Jeep, Kia, Peugeot, Renault
Фото: Mazda | Mazda CX-3 попал в список самых надежных кроссоверов с пробегом

Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, которые радуют своих владельцев надежностью и недорогим обслуживанием. Еще 3 модели разочаровали автолюбителей своими частыми поломками.

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Эксперты провели исследование, чтобы определить самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы с пробегом. Для этого они опросили тысячи владельцев популярных моделей. Результаты исследования опубликовали на портале WhatCar.

Владельцы компактных кроссоверов поделились опытом эксплуатации, а также надежностью своих автомобилей. Они отметили многие нюансы, с которыми им пришлось столкнуться во время использования некоторых моделей.

Важно
Названы подержанные кроссоверы и внедорожники с очень дорогим обслуживанием
Названы подержанные кроссоверы и внедорожники с очень дорогим обслуживанием

Самые надежные компактные кроссоверы:

10. Kia Stonic (с 2017 года)

Рейтинг надежности: 95,3%

Kia Stonic Fullscreen
Kia Stonic радует своей ценой и надежностью
Фото: Kia

Kia Stonic отличается маневренностью и богатым стандартным оборудованием. Только у 4,7% владельцев кроссовера отмечены серьезные поломки.

9. Suzuki SX4 S-Cross (с 2013 по 2022 год)

Рейтинг надежности: 95,5%

Suzuki SX4 S-Cross Fullscreen
Suzuki SX4 S-Cross не только просторный, но и надежный
Фото: Suzuki

Suzuki SX4 S-Cross отлично подходит для семейных поездок. Только у 4,5% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

8. MINI Countryman (с 2017 года)

Рейтинг надежности: 96,3%

MINI Countryman Fullscreen
MINI Countryman является самым большим автомобилем бренда
Фото: MINI

MINI Countryman просторный и стильный. Только у 3,7% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

7. Suzuki Vitara (с 2015 года)

Рейтинг надежности: 96,4%

Suzuki Vitara Fullscreen
Suzuki Vitara завоевал своих поклонников за отличную надежность
Фото: Suzuki

Suzuki Vitara имеет репутацию надежного авто. Только у 3,6% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

6. Nissan Juke (с 2020 года)

Рейтинг надежности: 97,6%

Nissan Juke Fullscreen
Nissan смогли исправить многие ошибки первого поколения модели
Фото: Nissan

Новый Nissan Juke оказался намного лучше, чем модель прошлого поколения. Только 2,4% владельцев кроссовера сталкивались с серьезными поломками.

5. Hyundai Kona (с 2017 года)

Рейтинг надежности: 97,7%

Hyundai Kona Fullscreen
Hyundai Kona оказался надежнее и дешевле своего соплатформенного "брата"
Фото: Hyundai

Hyundai Kona надежнее Stonic и дешевле в эксплуатации. Только у 2,3% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

4. Renault Captur (с 2013 по 2019 год)

Рейтинг надежности: 97,9%

Renault Captur Fullscreen
Renault Captur дешевый в обслуживании
Фото: Renault

Renault Captur привлекает отличной ценой и надежностью. Только у 2,1% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

3. Audi Q2 (с 2016 года)

Рейтинг надежности: 98,0%

Audi Q2 Fullscreen
Audi Q2 хоть и дорогой, но вполне надежный
Фото: Audi

Audi Q2 надежный и стильный, но один из самых дорогих в списке. Только у 2% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

2. Mazda CX-3 (с 2016 по 2022 год)

Рейтинг надежности: 99,1%

Mazda CX-3 Fullscreen
Mazda CX-3 обладает отличной надежностью
Фото: Mazda

Mazda CX-3 отличается надежностью и неплохой управляемостью. Только у 0,9% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

1. Kia Soul (с 2014 по 2019 год)

Рейтинг надежности: 100%

Kia Soul Fullscreen
Все владельцы Kia Soul в восторге от своих авто
Фото: Kia

Корейский кроссовер порадовал своей надежностью. Все опрошенные владельцы Kia Soul исправляли поломки бесплатно за счет производителя.

Самые ненадежные компактные кроссоверы:

3. Jeep Renegade (с 2015 года)

Рейтинг надежности: 84,0%

Jeep Renegade Fullscreen
Jeep Renegade не отличается надежностью
Фото: Jeep

У многих владельцев Jeep Renegade были проблемы с электроникой или двигателем. Их ремонт обходился не слишком дешево.

2. Peugeot 2008 (с 2013 по 2019 года)

Рейтинг надежности: 83,6%

Peugeot 2008 Fullscreen
У Peugeot 2008 есть ряд существенных недостатков
Фото: Peugeot

У Peugeot 2008 часто ломаются детали подвески. Их замена требует больших денежных трат.

1. Nissan Juke (с 2010 по 2019 год)

Рейтинг надежности: 83,6%

Nissan Juke Fullscreen
Nissan Juke разочаровал своей ненадежностью
Фото: Nissan

Nissan Juke первого поколения слишком ненадежный и дорогой в ремонте. Чаще всего отмечены проблемы с электроникой и работой коробки передач.

Ранее Фокус сообщил, что эксперты из британской страховой компании Warrantywise назвали модели авто, которые ломаются практически сразу после истечения срока гарантии.