Названы самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы

Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, которые радуют своих владельцев надежностью и недорогим обслуживанием. Еще 3 модели разочаровали автолюбителей своими частыми поломками.

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Эксперты провели исследование, чтобы определить самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы с пробегом. Для этого они опросили тысячи владельцев популярных моделей. Результаты исследования опубликовали на портале WhatCar.

Владельцы компактных кроссоверов поделились опытом эксплуатации, а также надежностью своих автомобилей. Они отметили многие нюансы, с которыми им пришлось столкнуться во время использования некоторых моделей.

Важно

Названы подержанные кроссоверы и внедорожники с очень дорогим обслуживанием

Самые надежные компактные кроссоверы:

10. Kia Stonic (с 2017 года)

Рейтинг надежности: 95,3%

[ + – ] Kia Stonic радует своей ценой и надежностью Фото: Kia

Kia Stonic отличается маневренностью и богатым стандартным оборудованием. Только у 4,7% владельцев кроссовера отмечены серьезные поломки.

9. Suzuki SX4 S-Cross (с 2013 по 2022 год)

Рейтинг надежности: 95,5%

[ + – ] Suzuki SX4 S-Cross не только просторный, но и надежный Фото: Suzuki

Suzuki SX4 S-Cross отлично подходит для семейных поездок. Только у 4,5% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

8. MINI Countryman (с 2017 года)

Рейтинг надежности: 96,3%

[ + – ] MINI Countryman является самым большим автомобилем бренда Фото: MINI

MINI Countryman просторный и стильный. Только у 3,7% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

7. Suzuki Vitara (с 2015 года)

Рейтинг надежности: 96,4%

[ + – ] Suzuki Vitara завоевал своих поклонников за отличную надежность Фото: Suzuki

Suzuki Vitara имеет репутацию надежного авто. Только у 3,6% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

6. Nissan Juke (с 2020 года)

Рейтинг надежности: 97,6%

[ + – ] Nissan смогли исправить многие ошибки первого поколения модели Фото: Nissan

Новый Nissan Juke оказался намного лучше, чем модель прошлого поколения. Только 2,4% владельцев кроссовера сталкивались с серьезными поломками.

5. Hyundai Kona (с 2017 года)

Рейтинг надежности: 97,7%

[ + – ] Hyundai Kona оказался надежнее и дешевле своего соплатформенного "брата" Фото: Hyundai

Hyundai Kona надежнее Stonic и дешевле в эксплуатации. Только у 2,3% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

4. Renault Captur (с 2013 по 2019 год)

Рейтинг надежности: 97,9%

[ + – ] Renault Captur дешевый в обслуживании Фото: Renault

Renault Captur привлекает отличной ценой и надежностью. Только у 2,1% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

3. Audi Q2 (с 2016 года)

Рейтинг надежности: 98,0%

[ + – ] Audi Q2 хоть и дорогой, но вполне надежный Фото: Audi

Audi Q2 надежный и стильный, но один из самых дорогих в списке. Только у 2% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

2. Mazda CX-3 (с 2016 по 2022 год)

Рейтинг надежности: 99,1%

[ + – ] Mazda CX-3 обладает отличной надежностью Фото: Mazda

Mazda CX-3 отличается надежностью и неплохой управляемостью. Только у 0,9% владельцев кроссовера случались серьезные поломки.

1. Kia Soul (с 2014 по 2019 год)

Рейтинг надежности: 100%

[ + – ] Все владельцы Kia Soul в восторге от своих авто Фото: Kia

Корейский кроссовер порадовал своей надежностью. Все опрошенные владельцы Kia Soul исправляли поломки бесплатно за счет производителя.

Самые ненадежные компактные кроссоверы:

3. Jeep Renegade (с 2015 года)

Рейтинг надежности: 84,0%

[ + – ] Jeep Renegade не отличается надежностью Фото: Jeep

У многих владельцев Jeep Renegade были проблемы с электроникой или двигателем. Их ремонт обходился не слишком дешево.

2. Peugeot 2008 (с 2013 по 2019 года)

Рейтинг надежности: 83,6%

[ + – ] У Peugeot 2008 есть ряд существенных недостатков Фото: Peugeot

У Peugeot 2008 часто ломаются детали подвески. Их замена требует больших денежных трат.

1. Nissan Juke (с 2010 по 2019 год)

Рейтинг надежности: 83,6%

[ + – ] Nissan Juke разочаровал своей ненадежностью Фото: Nissan

Nissan Juke первого поколения слишком ненадежный и дорогой в ремонте. Чаще всего отмечены проблемы с электроникой и работой коробки передач.

Ранее Фокус сообщил, что эксперты из британской страховой компании Warrantywise назвали модели авто, которые ломаются практически сразу после истечения срока гарантии.