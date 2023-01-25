В Україні суттєво подешевшали популярні авто з пробігом: як змінилися ціни
2022 року найбільше подешевшали автомобілі з пробігом у регіонах, які постраждали від війни. Проте суттєвого падіння ринку не відбулося.
2022 року на українському ринку вживаних автомобілів знизилися ціни. Подешевшали багато популярних у нашій країні моделей. Подробиці розповіли в Інституті досліджень авторинку.
Експерти проаналізували дані агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення про продаж автомобілів в Україні. Вони поділилися, як змінювалася вартість популярних авто протягом року та яка ситуація з ними в різних регіонах.
Середні ціни на вживані авто в Україні:
2022 року 73,4% автомобілів із пробігом продавали в Україні за ціною, нижчою за 10 тисяч доларів. Найчастіше вони перебували в ціновому діапазоні від 4 до 5 тисяч доларів.
Ринок преміальних автомобілів значно знизився. Минулого року авто від 20 до 50 тисяч доларів становили 7,2% від загальної кількості оголошень.
Середня вартість автомобіля з пробігом в Україні за підсумками 2022 року становила 5700 доларів. Ще в січні минулого року середня ціна на авто становила 6 тисяч доларів.
Вартість популярних в Україні моделей авто:
2022 року подешевшали всі десять популярних моделей авто з пробігом. Наприклад, середні ціни на бюджетний седан Daewoo Lanos знизилися на 16,6% (з 2500 до 2000 доларів). Модель продовжує втрачати вартість і кількість продажів.
Середня ціна на 10 найпопулярніших автомобілів в Україні у 2022 році:
- ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%)
- Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%)
- Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%)
- Opel Astra — $4 900 (-$12,5%)
- BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%)
- BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%)
- Ford Focus — $6 200 (-6,8%)
- Renault Megane — $6 400 (-8,6%)
- Volkswagen Passat — $6 550 (-16%)
- Skoda Octavia — $6 750 (-10%)
У яких регіонах найбільше змінилися ціни на авто:
У 2022 році найбільше ціни на вживані авто змінилися в регіонах, що постраждали від війни. Проте в Києві та Київській області збереглася найвища середня вартість автомобілів із пробігом — 7500 доларів. Друге місце дісталося Львівській області — 6350 доларів.Важливо
Середня вартість авто з пробігом у регіонах:
- Київська область — $ 7 500
- Львівська область — $6 350
- Закарпатська область — $6 200
- Волинська область — $6 100
- Одеська область — $6 000
- Рівненська область — $6 000
- Івано-Франківська область — $5 800
- Тернопільська область — $5 600
- Чернівецька область — $5 550
- Дніпропетровська область — $ 5 500
- Луганська область — $ 5400
- Вінницька область — $5 350
- Хмельницька область — $5 250
- Житомирська область — $5 199
- Полтавська область — $5 100
- Харківська область — $5 000
- Черкаська область — $4 900
- Сумська область — $4 700
- Кіровоградська область — $4 650
- Запорізька область — $4 550
- Херсонська область — $ 4 400
- Чернігівська область — $4 300
- Миколаївська область — $ 4 000
- Донецька область — $3 950
Найбільше вживані автомобілі у 2022 році подешевшали в Херсонській (42,6%), Донецькій (34%) і Миколаївській (40,7%) областях. Не дуже знизилася вартість авто у Волинській, Закарпатській і Львівській областях.
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