В Україні суттєво подешевшали популярні авто з пробігом: як змінилися ціни

2022 року найбільше подешевшали автомобілі з пробігом у регіонах, які постраждали від війни. Проте суттєвого падіння ринку не відбулося.

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2022 року на українському ринку вживаних автомобілів знизилися ціни. Подешевшали багато популярних у нашій країні моделей. Подробиці розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Експерти проаналізували дані агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення про продаж автомобілів в Україні. Вони поділилися, як змінювалася вартість популярних авто протягом року та яка ситуація з ними в різних регіонах.

Середні ціни на вживані авто в Україні:

2022 року 73,4% автомобілів із пробігом продавали в Україні за ціною, нижчою за 10 тисяч доларів. Найчастіше вони перебували в ціновому діапазоні від 4 до 5 тисяч доларів.

Ринок преміальних автомобілів значно знизився. Минулого року авто від 20 до 50 тисяч доларів становили 7,2% від загальної кількості оголошень.

Середня вартість автомобіля з пробігом в Україні за підсумками 2022 року становила 5700 доларів. Ще в січні минулого року середня ціна на авто становила 6 тисяч доларів.

Вартість популярних в Україні моделей авто:

[ + – ] Daewoo Lanos за 2022 рік подешевшав на 16,6% Фото: Daewoo

2022 року подешевшали всі десять популярних моделей авто з пробігом. Наприклад, середні ціни на бюджетний седан Daewoo Lanos знизилися на 16,6% (з 2500 до 2000 доларів). Модель продовжує втрачати вартість і кількість продажів.

Середня ціна на 10 найпопулярніших автомобілів в Україні у 2022 році:

ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%)

Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%)

Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%)

Opel Astra — $4 900 (-$12,5%)

BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%)

BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%)

Ford Focus — $6 200 (-6,8%)

Renault Megane — $6 400 (-8,6%)

Volkswagen Passat — $6 550 (-16%)

Skoda Octavia — $6 750 (-10%)

У яких регіонах найбільше змінилися ціни на авто:

[ + – ] Найбільше автомобілі у 2022 році подешевшали в Херсонській, Донецькій і Миколаївській областях Фото: Volkswagen

У 2022 році найбільше ціни на вживані авто змінилися в регіонах, що постраждали від війни. Проте в Києві та Київській області збереглася найвища середня вартість автомобілів із пробігом — 7500 доларів. Друге місце дісталося Львівській області — 6350 доларів.

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Середня вартість авто з пробігом у регіонах:

Київська область — $ 7 500

Львівська область — $6 350

Закарпатська область — $6 200

Волинська область — $6 100

Одеська область — $6 000

Рівненська область — $6 000

Івано-Франківська область — $5 800

Тернопільська область — $5 600

Чернівецька область — $5 550

Дніпропетровська область — $ 5 500

Луганська область — $ 5400

Вінницька область — $5 350

Хмельницька область — $5 250

Житомирська область — $5 199

Полтавська область — $5 100

Харківська область — $5 000

Черкаська область — $4 900

Сумська область — $4 700

Кіровоградська область — $4 650

Запорізька область — $4 550

Херсонська область — $ 4 400

Чернігівська область — $4 300

Миколаївська область — $ 4 000

Донецька область — $3 950

Найбільше вживані автомобілі у 2022 році подешевшали в Херсонській (42,6%), Донецькій (34%) і Миколаївській (40,7%) областях. Не дуже знизилася вартість авто у Волинській, Закарпатській і Львівській областях.

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