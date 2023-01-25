В Украине существенно подешевели популярные авто с пробегом: как изменились цены
В 2022 году больше всего подешевели автомобили с пробегом в регионах, которые пострадали от войны. Тем не менее существенного падения рынка не произошло.
В 2022 году на украинском рынке подержанных автомобилей снизились цены. Подешевели многие популярные в нашей стране модели. Подробности рассказали в Институте исследований авторынка.
Эксперты проанализировали данные агрегатора Automoto.ua, который собирает объявления о продаже автомобилей в Украине. Они поделились, как изменялась стоимость популярных авто в течение года и какая ситуация с ними в разных регионах.
Средние цены на подержанные авто в Украине:
В 2022 году 73,4% автомобилей с пробегом продавали в Украине по цене ниже 10 тысяч долларов. Чаще всего они находились в ценовом диапазоне от 4 до 5 тысяч долларов.
Рынок премиальных автомобилей значительно снизился. В прошлом году авто от 20 до 50 тысяч долларов составили 7,2% от общего числа объявлений.
Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Украине по итогам 2022 года составила 5700 долларов. Еще в январе прошлого года средняя цена на авто составляла 6 тысяч долларов.
Стоимость популярных в Украине моделей авто:
В 2022 году подешевели все десять популярных моделей авто с пробегом. Например, средние цены на бюджетный седан Daewoo Lanos снизились на 16,6% (с 2500 до 2000 долларов). Модель продолжает терять не только в стоимости, но и в количестве продаж.
Средняя цена на 10 самых популярных автомобилей в Украине в 2022 году:
- ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%)
- Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%)
- Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%)
- Opel Astra — $4 900 (-$12,5%)
- BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%)
- BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%)
- Ford Focus — $6 200 (-6,8%)
- Renault Megane — $6 400 (-8,6%)
- Volkswagen Passat — $6 550 (-16%)
- Skoda Octavia — $6 750 (-10%)
В каких регионах больше всего изменились цены на авто:
В 2022 году больше всего цены на подержанные авто изменились в пострадавших от войны регионах. Тем не менее в Киеве и Киевской области сохранилась самая высокая средняя стоимость автомобилей с пробегом — 7500 долларов. Второе место досталось Львовской области — 6350 долларов.Важно
Средняя стоимость авто с пробегом по регионах:
- Киевская область — $7 500
- Львовская область — $6 350
- Закарпатская область — $6 200
- Волынская область — $6 100
- Одесская область — $6 000
- Ровенская область — $6 000
- Ивано-Франковская область — $5 800
- Тернопольская область — $5 600
- Черновицкая область — $5 550
- Днепропетровская область — $5 500
- Луганская область — $5 400
- Винницкая область — $5 350
- Хмельницкая область — $5 250
- Житомирская область — $5 199
- Полтавская область — $5 100
- Харьковская область — $5 000
- Черкасская область — $4 900
- Сумская область — $4 700
- Кировоградская область — $4 650
- Запорожская область — $4 550
- Херсонская область — $4 400
- Черниговская область — $4 300
- Николаевская область — $4 000
- Донецкая область — $3 950
Больше всего подержанные автомобили в 2022 году подешевели в Херсонской (42,6%), Донецкой (34%) и Николаевской (40,7) областях. Незначительно снизилась стоимость авто в Волынской, Закарпатской и Львовской областях.
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