В Украине существенно подешевели популярные авто с пробегом: как изменились цены

В 2022 году больше всего подешевели автомобили с пробегом в регионах, которые пострадали от войны. Тем не менее существенного падения рынка не произошло.

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В 2022 году на украинском рынке подержанных автомобилей снизились цены. Подешевели многие популярные в нашей стране модели. Подробности рассказали в Институте исследований авторынка.

Эксперты проанализировали данные агрегатора Automoto.ua, который собирает объявления о продаже автомобилей в Украине. Они поделились, как изменялась стоимость популярных авто в течение года и какая ситуация с ними в разных регионах.

Средние цены на подержанные авто в Украине:

В 2022 году 73,4% автомобилей с пробегом продавали в Украине по цене ниже 10 тысяч долларов. Чаще всего они находились в ценовом диапазоне от 4 до 5 тысяч долларов.

Рынок премиальных автомобилей значительно снизился. В прошлом году авто от 20 до 50 тысяч долларов составили 7,2% от общего числа объявлений.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Украине по итогам 2022 года составила 5700 долларов. Еще в январе прошлого года средняя цена на авто составляла 6 тысяч долларов.

Стоимость популярных в Украине моделей авто:

[ + – ] Daewoo Lanos за 2022 год подешевел на 16,6% Фото: Daewoo

В 2022 году подешевели все десять популярных моделей авто с пробегом. Например, средние цены на бюджетный седан Daewoo Lanos снизились на 16,6% (с 2500 до 2000 долларов). Модель продолжает терять не только в стоимости, но и в количестве продаж.

Средняя цена на 10 самых популярных автомобилей в Украине в 2022 году:

ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%)

Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%)

Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%)

Opel Astra — $4 900 (-$12,5%)

BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%)

BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%)

Ford Focus — $6 200 (-6,8%)

Renault Megane — $6 400 (-8,6%)

Volkswagen Passat — $6 550 (-16%)

Skoda Octavia — $6 750 (-10%)

В каких регионах больше всего изменились цены на авто:

[ + – ] Больше всего автомобили в 2022 году подешевели в Херсонской, Донецкой и Николаевской областях Фото: Volkswagen

В 2022 году больше всего цены на подержанные авто изменились в пострадавших от войны регионах. Тем не менее в Киеве и Киевской области сохранилась самая высокая средняя стоимость автомобилей с пробегом — 7500 долларов. Второе место досталось Львовской области — 6350 долларов.

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Средняя стоимость авто с пробегом по регионах:

Киевская область — $7 500

Львовская область — $6 350

Закарпатская область — $6 200

Волынская область — $6 100

Одесская область — $6 000

Ровенская область — $6 000

Ивано-Франковская область — $5 800

Тернопольская область — $5 600

Черновицкая область — $5 550

Днепропетровская область — $5 500

Луганская область — $5 400

Винницкая область — $5 350

Хмельницкая область — $5 250

Житомирская область — $5 199

Полтавская область — $5 100

Харьковская область — $5 000

Черкасская область — $4 900

Сумская область — $4 700

Кировоградская область — $4 650

Запорожская область — $4 550

Херсонская область — $4 400

Черниговская область — $4 300

Николаевская область — $4 000

Донецкая область — $3 950

Больше всего подержанные автомобили в 2022 году подешевели в Херсонской (42,6%), Донецкой (34%) и Николаевской (40,7) областях. Незначительно снизилась стоимость авто в Волынской, Закарпатской и Львовской областях.

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