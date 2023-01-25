Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине существенно подешевели популярные авто с пробегом: как изменились цены

Renault, Renault Megane, Daewoo Lanos, Цены, Стоимость, Авто, Автомобили, Продажи, Украина, 2022 год, Статистика
Фото: Renault | Популярный в Украине Renault Megane за 2022 год подешевел на 8,6%

В 2022 году больше всего подешевели автомобили с пробегом в регионах, которые пострадали от войны. Тем не менее существенного падения рынка не произошло.

Related video

В 2022 году на украинском рынке подержанных автомобилей снизились цены. Подешевели многие популярные в нашей стране модели. Подробности рассказали в Институте исследований авторынка.

Эксперты проанализировали данные агрегатора Automoto.ua, который собирает объявления о продаже автомобилей в Украине. Они поделились, как изменялась стоимость популярных авто в течение года и какая ситуация с ними в разных регионах.

Средние цены на подержанные авто в Украине:

В 2022 году 73,4% автомобилей с пробегом продавали в Украине по цене ниже 10 тысяч долларов. Чаще всего они находились в ценовом диапазоне от 4 до 5 тысяч долларов.

Рынок премиальных автомобилей значительно снизился. В прошлом году авто от 20 до 50 тысяч долларов составили 7,2% от общего числа объявлений.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Украине по итогам 2022 года составила 5700 долларов. Еще в январе прошлого года средняя цена на авто составляла 6 тысяч долларов.

Стоимость популярных в Украине моделей авто:

Daewoo Lanos Fullscreen
Daewoo Lanos за 2022 год подешевел на 16,6%
Фото: Daewoo

В 2022 году подешевели все десять популярных моделей авто с пробегом. Например, средние цены на бюджетный седан Daewoo Lanos снизились на 16,6% (с 2500 до 2000 долларов). Модель продолжает терять не только в стоимости, но и в количестве продаж.

Средняя цена на 10 самых популярных автомобилей в Украине в 2022 году:

  • ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%)
  • Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%)
  • Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%)
  • Opel Astra — $4 900 (-$12,5%)
  • BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%)
  • BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%)
  • Ford Focus — $6 200 (-6,8%)
  • Renault Megane — $6 400 (-8,6%)
  • Volkswagen Passat — $6 550 (-16%)
  • Skoda Octavia — $6 750 (-10%)

В каких регионах больше всего изменились цены на авто:

Volkswagen Golf Fullscreen
Больше всего автомобили в 2022 году подешевели в Херсонской, Донецкой и Николаевской областях
Фото: Volkswagen

В 2022 году больше всего цены на подержанные авто изменились в пострадавших от войны регионах. Тем не менее в Киеве и Киевской области сохранилась самая высокая средняя стоимость автомобилей с пробегом — 7500 долларов. Второе место досталось Львовской области — 6350 долларов.

Важно
Лучшие бюджетные семиместные автомобили с пробегом на украинском рынке
Лучшие бюджетные семиместные автомобили с пробегом на украинском рынке

Средняя стоимость авто с пробегом по регионах:

  • Киевская область — $7 500
  • Львовская область — $6 350
  • Закарпатская область — $6 200
  • Волынская область — $6 100
  • Одесская область — $6 000
  • Ровенская область — $6 000
  • Ивано-Франковская область — $5 800
  • Тернопольская область — $5 600
  • Черновицкая область — $5 550
  • Днепропетровская область — $5 500
  • Луганская область — $5 400
  • Винницкая область — $5 350
  • Хмельницкая область — $5 250
  • Житомирская область — $5 199
  • Полтавская область — $5 100
  • Харьковская область — $5 000
  • Черкасская область — $4 900
  • Сумская область — $4 700
  • Кировоградская область — $4 650
  • Запорожская область — $4 550
  • Херсонская область — $4 400
  • Черниговская область — $4 300
  • Николаевская область — $4 000
  • Донецкая область — $3 950

Больше всего подержанные автомобили в 2022 году подешевели в Херсонской (42,6%), Донецкой (34%) и Николаевской (40,7) областях. Незначительно снизилась стоимость авто в Волынской, Закарпатской и Львовской областях.

Ранее Фокус писал, что в Украине появился новый гибридный седан Lexus с расходом топлива 5,2 л на 100 км.