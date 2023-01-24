Лучшие бюджетные семиместные автомобили с пробегом на украинском рынке
В подборке собраны 10 моделей авто на семь посадочных мест, которые можно купить в Украине до 10 тысяч долларов. Все они обладают просторным интерьером и недорогие в обслуживании.
Для большой семьи часто нужен просторный и практичный автомобиль, в который с легкостью поместятся более 5 человек. Фокус подобрал 10 лучших семиместных авто с пробегом до 10 тысяч долларов.
В Украине доступно множество различных моделей, которые могут похвастать наличием семи посадочных мест. Мы подобрали автомобили, которые обладают неплохой надежностью и недорогие в обслуживании.Важно
Лучшие бюджетные семиместные автомобили с пробегом в Украине:
1. Renault Grand Scenic
Годы выпуска: с 2009 по 2015
Средняя цена: $7200
Французский минивэн предлагается в семи- и пятиместном исполнении. Модель можно купить с бензиновыми, а также дизельными двигателями, которые отличаются отличной экономичностью.
2. Opel Zafira
Годы выпуска: с 2008 по 2014
Средняя цена: $7200
Opel Zafira предлагает большой и просторный интерьер в который с легкостью поместится семь человек. На выбор доступны бензиновые и дизельные двигатели.
3. Volkswagen Touran
Годы выпуска: с 2010 по 2014
Средняя цена: $8800
Модель пользуется спросом в Европе за экономичные моторы и высокое качество сборки. Автомобиль отличается хорошей надежностью и недорогим обслуживанием.
4. Chevrolet Orlando
Годы выпуска: с 2011 по 2014
Средняя цена: $9000
Модель привлекает внимание необычным внешним видом. Chevrolet Orlando балансирует на грани семейного минивэна и кроссовера с большим клиренсом.
5. Ford S-Max
Годы выпуска: с 2006 по 2012
Средняя цена: $7000
Ford S-Max имеет отличное оснащение и просторный интерьер. В Украине модель можно купить с бензиновыми и дизельными 2-литровыми двигателями.
6.Toyota Verso
Годы выпуска: с 2009 по 2012
Средняя цена: $9200
Компактвэн порадует любителей небольших, но просторных автомобилей. Модель оснащается надежными бензиновыми и дизельными двигателями.
7. Citroen Grand C4 Picasso
Годы выпуска: с 2007 по 2013
Средняя цена: $6800
Этот минивэн привлекает внимание своим необычным капсулоподобным экстерьером и футуристичным интерьером. Модель отличается хорошей практичностью и просторным салоном.
8. Hyundai Santa Fe
Годы выпуска: с 2006 по 2009
Средняя цена: $9500
Корейский кроссовер давно зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый автомобиль. Семиместная версия может похвастаться просторным интерьером, но не самым вместительным багажником.
9. Ford Galaxy
Годы выпуска: с 2007 по 2012
Средняя цена: $8500
Еще один минивэн от Ford предлагает все что и S-Max, но в увеличенном масштабе. Модель имеет просторный интерьер и экономичные двигатели.
10. Mazda 5
Годы выпуска: с 2011 по 2014
Средняя цена: $9000
Японский минивэн радует своей надежностью и вместительностью. Сдвижные задние двери упрощают погрузку задних пассажиров.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали автомобили с самыми вместительными багажниками.