Лучшие бюджетные семиместные автомобили с пробегом на украинском рынке

В подборке собраны 10 моделей авто на семь посадочных мест, которые можно купить в Украине до 10 тысяч долларов. Все они обладают просторным интерьером и недорогие в обслуживании.

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Для большой семьи часто нужен просторный и практичный автомобиль, в который с легкостью поместятся более 5 человек. Фокус подобрал 10 лучших семиместных авто с пробегом до 10 тысяч долларов.

В Украине доступно множество различных моделей, которые могут похвастать наличием семи посадочных мест. Мы подобрали автомобили, которые обладают неплохой надежностью и недорогие в обслуживании.

Важно

Эксперты назвали самые привлекательные автомобили в разных классах

Лучшие бюджетные семиместные автомобили с пробегом в Украине:

1. Renault Grand Scenic

[ + – ] Renault Grand Scenic можно купить по цене около $7200 Фото: Renault

Годы выпуска: с 2009 по 2015

Средняя цена: $7200

Французский минивэн предлагается в семи- и пятиместном исполнении. Модель можно купить с бензиновыми, а также дизельными двигателями, которые отличаются отличной экономичностью.

2. Opel Zafira

[ + – ] Opel Zafira можно купить по цене около $7200 Фото: Opel

Годы выпуска: с 2008 по 2014

Средняя цена: $7200

Opel Zafira предлагает большой и просторный интерьер в который с легкостью поместится семь человек. На выбор доступны бензиновые и дизельные двигатели.

3. Volkswagen Touran

[ + – ] Volkswagen Touran можно купить по цене около $8800 Фото: Volkswagen

Годы выпуска: с 2010 по 2014

Средняя цена: $8800

Модель пользуется спросом в Европе за экономичные моторы и высокое качество сборки. Автомобиль отличается хорошей надежностью и недорогим обслуживанием.

4. Chevrolet Orlando

[ + – ] Chevrolet Orlando можно купить по цене около $9000 Фото: General Motors

Годы выпуска: с 2011 по 2014

Средняя цена: $9000

Модель привлекает внимание необычным внешним видом. Chevrolet Orlando балансирует на грани семейного минивэна и кроссовера с большим клиренсом.

5. Ford S-Max

[ + – ] Ford S-Max можно купить по цене около $7000 Фото: Ford

Годы выпуска: с 2006 по 2012

Средняя цена: $7000

Ford S-Max имеет отличное оснащение и просторный интерьер. В Украине модель можно купить с бензиновыми и дизельными 2-литровыми двигателями.

6.Toyota Verso

[ + – ] Toyota Verso можно купить по цене около $9200 Фото: Toyota

Годы выпуска: с 2009 по 2012

Средняя цена: $9200

Компактвэн порадует любителей небольших, но просторных автомобилей. Модель оснащается надежными бензиновыми и дизельными двигателями.

7. Citroen Grand C4 Picasso

[ + – ] Citroen Grand C4 Picasso можно купить по цене около $6800 Фото: Citroen

Годы выпуска: с 2007 по 2013

Средняя цена: $6800

Этот минивэн привлекает внимание своим необычным капсулоподобным экстерьером и футуристичным интерьером. Модель отличается хорошей практичностью и просторным салоном.

8. Hyundai Santa Fe

[ + – ] Hyundai Santa FE можно купить по цене около $9500 Фото: Hyundai

Годы выпуска: с 2006 по 2009

Средняя цена: $9500

Корейский кроссовер давно зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый автомобиль. Семиместная версия может похвастаться просторным интерьером, но не самым вместительным багажником.

9. Ford Galaxy

[ + – ] Ford Galaxy можно купить по цене около $8500 Фото: Ford

Годы выпуска: с 2007 по 2012

Средняя цена: $8500

Еще один минивэн от Ford предлагает все что и S-Max, но в увеличенном масштабе. Модель имеет просторный интерьер и экономичные двигатели.

10. Mazda 5

[ + – ] Mazda 5 можно купить по цене около $9000 Фото: Mazda

Годы выпуска: с 2011 по 2014

Средняя цена: $9000

Японский минивэн радует своей надежностью и вместительностью. Сдвижные задние двери упрощают погрузку задних пассажиров.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали автомобили с самыми вместительными багажниками.