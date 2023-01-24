Найкращі бюджетні семимісні автомобілі з пробігом на українському ринку

У добірці зібрано 10 моделей авто на сім місць, які можна купити в Україні до 10 тисяч доларів. Всі вони мають просторий інтер'єр і недорогі в обслуговуванні.

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Для великої родини часто потрібен просторий і практичний автомобіль, в який легко помістяться понад 5 осіб. Фокус схвалив 10 найкращих семимісних авто з пробігом до 10 тисяч доларів.

В Україні є безліч різних моделей, які можуть похвалитися наявністю семи посадочних місць. Ми підібрали автомобілі, які мають непогану надійність і недорогі в обслуговуванні.

Важливо

Експерти назвали найпривабливіші автомобілі в різних класах

Найкращі бюджетні семимісні автомобілі з пробігом в Україні:

1. Renault Grand Scenic

[ + – ] Renault Grand Scenic можна купити за ціною близько $7200 Фото: Renault

Роки випуску: з 2009 по 2015

Середня ціна: $7200

Французький мінівен пропонується у семи- та п'ятимісному виконанні. Модель можна купити з бензиновими, а також дизельними двигунами, що відрізняються відмінною економічністю.

2. Opel Zafira

[ + – ] Opel Zafira можна купити за ціною близько $7200 Фото: Opel

Роки випуску: з 2008 по 2014

Середня ціна: $7200

Opel Zafira пропонує великий і просторий інтер'єр, в який легко поміститься семеро людей. На вибір доступні бензинові та дизельні двигуни.

3. Volkswagen Touran

[ + – ] Volkswagen Touran можна купити за ціною близько $8800 Фото: Volkswagen

Роки випуску: з 2010 по 2014

Середня ціна: $8800

Модель має попит у Європі за економічні мотори та високу якість складання. Автомобіль відрізняється гарною надійністю та недорогим обслуговуванням.

4. Chevrolet Orlando

[ + – ] Chevrolet Orlando можна купити за ціною близько $9000 Фото: General Motors

Роки випуску: з 2011 по 2014

Середня ціна: $9000

Модель привертає увагу незвичайним зовнішнім виглядом. Chevrolet Orlando балансує на межі сімейного мінівена та кросовера з великим кліренсом.

5. Ford S-Max

[ + – ] Ford S-Max можна купити за ціною близько $7000 Фото: Ford

Роки випуску: з 2006 по 2012

Середня ціна: $7000

Ford S-Max має відмінне оснащення та просторий інтер'єр. В Україні модель можна купити з бензиновими та дизельними 2-літровими двигунами.

6. Toyota Verso

[ + – ] Toyota Verso можна купити за ціною близько $9200 Фото: Toyota

Роки випуску: з 2009 по 2012

Середня ціна: $9200

Компактвен порадує любителів невеликих, але просторих автомобілів. Модель оснащується надійними бензиновими та дизельними двигунами.

7. Citroen Grand C4 Picasso

[ + – ] Citroen Grand C4 Picasso можна купити за ціною близько $6800 Фото: Citroen

Роки випуску: з 2007 по 2013

Середня ціна: $6800

Цей мінівен привертає увагу своїм незвичайним капсулоподібним екстер'єром та футуристичним інтер'єром. Модель відрізняється гарною практичністю та просторим салоном.

8. Hyundai Santa Fe

[ + – ] Hyundai Santa FE можна купити за ціною близько $9500 Фото: Hyundai

Роки випуску: з 2006 по 2009

Середня ціна: $9500

Корейський кросовер давно зарекомендував себе як надійний та невибагливий автомобіль. Семимісна версія може похвалитися просторим інтер'єром, але не наймісткішим багажником.

9. Ford Galaxy

[ + – ] Ford Galaxy можна купити за ціною близько $8500 Фото: Ford

Роки випуску: з 2007 по 2012

Середня ціна: $8500

Ще один мінівен від Ford пропонує все, що і S-Max, але у збільшеному масштабі. Модель має просторий інтер'єр та економні двигуни.

10. Mazda 5

[ + – ] Mazda 5 можна купити за ціною близько $9000 Фото: Mazda

Роки випуску: з 2011 по 2014

Середня ціна: $9000

Японський мінівен радує своєю надійністю та місткістю. Зсувні задні двері полегшують навантаження задніх пасажирів.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали автомобілі з наймісткішими багажниками.