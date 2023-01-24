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Авто

Найкращі бюджетні семимісні автомобілі з пробігом на українському ринку

Renault, Opel, Ford, Mazda, Toyota, Citroen, Volkswagen, Hyundai, Chevrolet, Авто, Автомобілі, Мінівени, Кроссовери
Фото: Renault | В Україні доступні десятки різних моделей на сім місць

У добірці зібрано 10 моделей авто на сім місць, які можна купити в Україні до 10 тисяч доларів. Всі вони мають просторий інтер'єр і недорогі в обслуговуванні.

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Для великої родини часто потрібен просторий і практичний автомобіль, в який легко помістяться понад 5 осіб. Фокус схвалив 10 найкращих семимісних авто з пробігом до 10 тисяч доларів.

В Україні є безліч різних моделей, які можуть похвалитися наявністю семи посадочних місць. Ми підібрали автомобілі, які мають непогану надійність і недорогі в обслуговуванні.

Важливо
Експерти назвали найпривабливіші автомобілі в різних класах
Експерти назвали найпривабливіші автомобілі в різних класах

Найкращі бюджетні семимісні автомобілі з пробігом в Україні:

1. Renault Grand Scenic

Renault Grand Scenic Fullscreen
Renault Grand Scenic можна купити за ціною близько $7200
Фото: Renault

Роки випуску: з 2009 по 2015

Середня ціна: $7200

Французький мінівен пропонується у семи- та п'ятимісному виконанні. Модель можна купити з бензиновими, а також дизельними двигунами, що відрізняються відмінною економічністю.

2. Opel Zafira

Opel Zafira Fullscreen
Opel Zafira можна купити за ціною близько $7200
Фото: Opel

Роки випуску: з 2008 по 2014

Середня ціна: $7200

Opel Zafira пропонує великий і просторий інтер'єр, в який легко поміститься семеро людей. На вибір доступні бензинові та дизельні двигуни.

3. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran Fullscreen
Volkswagen Touran можна купити за ціною близько $8800
Фото: Volkswagen

Роки випуску: з 2010 по 2014

Середня ціна: $8800

Модель має попит у Європі за економічні мотори та високу якість складання. Автомобіль відрізняється гарною надійністю та недорогим обслуговуванням.

4. Chevrolet Orlando

Chevrolet Orlando Fullscreen
Chevrolet Orlando можна купити за ціною близько $9000
Фото: General Motors

Роки випуску: з 2011 по 2014

Середня ціна: $9000

Модель привертає увагу незвичайним зовнішнім виглядом. Chevrolet Orlando балансує на межі сімейного мінівена та кросовера з великим кліренсом.

5. Ford S-Max

Ford S-Max Fullscreen
Ford S-Max можна купити за ціною близько $7000
Фото: Ford

Роки випуску: з 2006 по 2012

Середня ціна: $7000

Ford S-Max має відмінне оснащення та просторий інтер'єр. В Україні модель можна купити з бензиновими та дизельними 2-літровими двигунами.

6. Toyota Verso

Toyota Verso Fullscreen
Toyota Verso можна купити за ціною близько $9200
Фото: Toyota

Роки випуску: з 2009 по 2012

Середня ціна: $9200

Компактвен порадує любителів невеликих, але просторих автомобілів. Модель оснащується надійними бензиновими та дизельними двигунами.

7. Citroen Grand C4 Picasso

Citroen Grand C4 Picasso Fullscreen
Citroen Grand C4 Picasso можна купити за ціною близько $6800
Фото: Citroen

Роки випуску: з 2007 по 2013

Середня ціна: $6800

Цей мінівен привертає увагу своїм незвичайним капсулоподібним екстер'єром та футуристичним інтер'єром. Модель відрізняється гарною практичністю та просторим салоном.

8. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa FE Fullscreen
Hyundai Santa FE можна купити за ціною близько $9500
Фото: Hyundai

Роки випуску: з 2006 по 2009

Середня ціна: $9500

Корейський кросовер давно зарекомендував себе як надійний та невибагливий автомобіль. Семимісна версія може похвалитися просторим інтер'єром, але не наймісткішим багажником.

9. Ford Galaxy

Ford Galaxy Fullscreen
Ford Galaxy можна купити за ціною близько $8500
Фото: Ford

Роки випуску: з 2007 по 2012

Середня ціна: $8500

Ще один мінівен від Ford пропонує все, що і S-Max, але у збільшеному масштабі. Модель має просторий інтер'єр та економні двигуни.

10. Mazda 5

Mazda 5 Fullscreen
Mazda 5 можна купити за ціною близько $9000
Фото: Mazda

Роки випуску: з 2011 по 2014

Середня ціна: $9000

Японський мінівен радує своєю надійністю та місткістю. Зсувні задні двері полегшують навантаження задніх пасажирів.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали автомобілі з наймісткішими багажниками.