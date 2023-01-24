Найкращі бюджетні семимісні автомобілі з пробігом на українському ринку
У добірці зібрано 10 моделей авто на сім місць, які можна купити в Україні до 10 тисяч доларів. Всі вони мають просторий інтер'єр і недорогі в обслуговуванні.
Для великої родини часто потрібен просторий і практичний автомобіль, в який легко помістяться понад 5 осіб. Фокус схвалив 10 найкращих семимісних авто з пробігом до 10 тисяч доларів.
В Україні є безліч різних моделей, які можуть похвалитися наявністю семи посадочних місць. Ми підібрали автомобілі, які мають непогану надійність і недорогі в обслуговуванні.Важливо
Найкращі бюджетні семимісні автомобілі з пробігом в Україні:
1. Renault Grand Scenic
Роки випуску: з 2009 по 2015
Середня ціна: $7200
Французький мінівен пропонується у семи- та п'ятимісному виконанні. Модель можна купити з бензиновими, а також дизельними двигунами, що відрізняються відмінною економічністю.
2. Opel Zafira
Роки випуску: з 2008 по 2014
Середня ціна: $7200
Opel Zafira пропонує великий і просторий інтер'єр, в який легко поміститься семеро людей. На вибір доступні бензинові та дизельні двигуни.
3. Volkswagen Touran
Роки випуску: з 2010 по 2014
Середня ціна: $8800
Модель має попит у Європі за економічні мотори та високу якість складання. Автомобіль відрізняється гарною надійністю та недорогим обслуговуванням.
4. Chevrolet Orlando
Роки випуску: з 2011 по 2014
Середня ціна: $9000
Модель привертає увагу незвичайним зовнішнім виглядом. Chevrolet Orlando балансує на межі сімейного мінівена та кросовера з великим кліренсом.
5. Ford S-Max
Роки випуску: з 2006 по 2012
Середня ціна: $7000
Ford S-Max має відмінне оснащення та просторий інтер'єр. В Україні модель можна купити з бензиновими та дизельними 2-літровими двигунами.
6. Toyota Verso
Роки випуску: з 2009 по 2012
Середня ціна: $9200
Компактвен порадує любителів невеликих, але просторих автомобілів. Модель оснащується надійними бензиновими та дизельними двигунами.
7. Citroen Grand C4 Picasso
Роки випуску: з 2007 по 2013
Середня ціна: $6800
Цей мінівен привертає увагу своїм незвичайним капсулоподібним екстер'єром та футуристичним інтер'єром. Модель відрізняється гарною практичністю та просторим салоном.
8. Hyundai Santa Fe
Роки випуску: з 2006 по 2009
Середня ціна: $9500
Корейський кросовер давно зарекомендував себе як надійний та невибагливий автомобіль. Семимісна версія може похвалитися просторим інтер'єром, але не наймісткішим багажником.
9. Ford Galaxy
Роки випуску: з 2007 по 2012
Середня ціна: $8500
Ще один мінівен від Ford пропонує все, що і S-Max, але у збільшеному масштабі. Модель має просторий інтер'єр та економні двигуни.
10. Mazda 5
Роки випуску: з 2011 по 2014
Середня ціна: $9000
Японський мінівен радує своєю надійністю та місткістю. Зсувні задні двері полегшують навантаження задніх пасажирів.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали автомобілі з наймісткішими багажниками.