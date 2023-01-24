Експерти назвали найпривабливіші автомобілі в різних класах

Експерти проаналізували те, як прості люди дивляться на автомобілі, та визначили найпривабливіші моделі. Вони виділили чотири категорії та назвали переможців.

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Експерти провели дослідження з метою з'ясувати найпривабливіші автомобілі. І тому вони вивчили реакцію людей деякі моделі. Результати було опубліковано на сайті AutoTrader UK.

Для того, щоб визначити найпривабливіші автомобілі, експерти використали технологію відстеження погляду. Вони показали 32 людям 40 знімків найпопулярніших автомобілів у різних категоріях.

Під час показу зображень руху очей відстежувалися та записувалися, щоб показати середній час, необхідний їх фіксації на кожному фото автомобіля. Також вивчався середній час, який витрачається на перегляд кожної моделі.

Важливо

Названі автомобілі з наймісткішими багажниками

Найпривабливіші автомобілі

Загальна категорія:

[ + – ] Porsche 911 визнали найпривабливішим автомобілем Фото: Porsche

Porsche 911 — 91% Lexus LC500 — 88% Ferrari F40 — 88% Porsche Taycan — 86% BMW 3 Series — 84% Tesla Model 3 — 84% Lamborghini Urus — 83% Volvo XC40 — 82% Bugatti Veyron — 78% Mercedes-AMG GT — 74% Audi R8 — 74% Volkswagen Golf — 71% Hyundai Tucson — 70% Mercedes-Benz A-Class — 70% Toyota Yaris — 68% Land Rover Defender — 68% Lotus Emira — 66% McLaren 720S — 65% BMW i8 — 64% MG4 EV — 64%

Електромобілі:

[ + – ] Porsche Taycan став найпривабливішим електромобілем Фото: Porsche

Porsche Taycan — 86% Tesla Model 3 — 84% MG4 EV — 64% Kia EV6 — 62% MINI Electric — 60% Audi e-tron — 60% Polestar 2 — 56% Vauxhall Mokka Electric — 49% Volkswagen ID.3 — 44% Renault ZOE — 41%

Суперкари:

[ + – ] Porsche 911 очолив рейтинг найпривабливіших суперкарів Фото: Porsche

Porsche 911 — 91% Lexus LC500 — 88% Ferrari F40 — 88% Lamborghini Urus — 83% Bugatti Veyron — 78% Mercedes-AMG GT — 74% Audi R8 — 74% Lotus Emira — 66% McLaren 720S — 65% BMW i8 — 64%

Повсякденні авто:

[ + – ] BMW 3 Series став найпривабливішим повсякденним автомобілем Фото: BMW

BMW 3 Series — 84% Volvo XC40 — 82% Volkswagen Golf — 71% Hyundai Tucson — 70% Mercedes-Benz A-Class — 70% Toyota Yaris — 68% Land Rover Defender — 68% Audi A3 — 61% MINI Cooper — 61% Nissan Qashqai — 60%

Раніше Фокус повідомив, що електромобілі становлять більшу небезпеку на дорозі, ніж звичайні авто.