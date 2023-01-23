Названі автомобілі з наймісткішими багажниками
Деякі моделі пропонують понад 4000 літрів багажного простору. Експерти виділили кілька бюджетних моделей із місткими багажниками.
На ринку нових автомобілів доступні тисячі моделей з різними характеристиками. Експерти з Carbuyer назвали п'ять авто із найпростішими багажниками у своїх класах.
Великі багажники доступні не лише у величезних фургонах, а й у кросоверах преміумкласу. Також є кілька бюджетних моделей, які чудово підходять для перевезень.
П'ять автомобілів із наймісткішими багажниками:
Компактний універсал — Dacia Jogger
Dacia Jogger чудово зарекомендував себе як недорогий універсал для великої родини. Він доступний за ціною від 15 тисяч євро і пропонується у семимісному та п'ятимісному версіях.
З двома рядами сидінь об'єм багажника Dacia Jogger складає 708 л. Зі складеними задніми кріслами він збільшується до 1819 л.
Компактний пасажирських вен — Citroen Berlingo Multispace
Невеликий мінівен Citroen Berlingo Multispace пропонується з ДВЗ та з електромотором. Цілком електрична версія здатна проїхати 280 км на одному заряді.
Варіант із двома рядами сидінь забезпечує об'єм багажника 775 л. Семимісна версія зі складеним третім рядом крісел пропонує вже 1050 л багажного простору.
Повнорозмірний фургон — Peugeot Traveller
Peugeot Traveller пропонується з дизельними двигунами та з електромотором. Електрична версія може проїхати однією заряді до 220 км.
Модель пропонують у двох модифікація — стандартна та подовжена. У топової версії об'єм багажника становить 989 л. Якщо скласти третій ряд сидінь, він збільшиться до 2381 л.
Повнорозмірний мікроавтобус преміум-класу — Mercedes-Benz V-Class
Mercedes-Benz V-Class пропонується з дизельними двигунами та у повністю електричному виконанні. Максимальний запас ходу електромобіля становить 350 кілометрів на одному заряді.
Об'єм багажника Mercedes-Benz V-Class залежить від кількості місць і довжини кузова. Багажний простір варіюється від 610 до 4200 л.
Повнорозмірний кросовер преміум-класу — Mercedes-Benz GLS
Кросовер Mercedes-Benz GLS не тільки пропонує найрозкішніші опції, але й має солідний багажний простір. Модель пропонується у версіях на п'ять та сім посадочних місць.Важливо
Зі складеним третім рядом сидінь об'єм багажника становить 890 л. Якщо скласти і другий ряд, багажний простір збільшиться до 2400 л.
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