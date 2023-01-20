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Авто

Названо найпопулярніші автомобілі в різних країнах світу за 2022 рік

Volkswagen Golf, Авто, Автомобілі, Країни, Китай, США, Європа, Індія, Продаж, 2022 рік, Статистика
Фото: Volkswagen | Volkswagen Golf став автомобілем з найбільшим попитом у Німеччині в 2022 році

У багатьох країнах у 2022 році продаж автомобілів скоротився порівняно з минулим роком. Попри це, на деяких авторинках відбулося серйозне піднесення.

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Експерти проаналізували світові продажі автомобілів та назвали найпопулярніші моделі у 2022 році по країнах. Про це розповіли на сайті Motor1.

Які автомобілі купували у 2022 році у різних країнах світу:

Китай

BYD Song Plus Fullscreen
BYD Song Plus став автомобілем з найбільшим попитом у Китаї
Фото: BYD Auto

Китай є найбільшим автомобільним ринком у світі, тому автовиробники часто роблять ставку саме на цю країну. У КНР автолюбителі почали купувати більше електромобілів.

Обсяг продажів авто в Китаї 2022 року збільшився на 2% порівняно з 2021 роком. За рік у країні продали 26,86 млн автомобілів.

Уряд КНР заохочує власників електромобілів, пропонуючи різноманітні пільги. Саме тому третє місце з продажу зайняв мініатюрний електричний хетчбек Wuling Hongguang Mini EV.

Перше місце дісталося кросоверу BYD Song Plus. За рік у Китаї купили 459 424 авто цієї моделі.

США

Ford F-Series Fullscreen
Пікапи Ford F-Series стали автомобілями з найбільшим попитом у США
Фото: Ford

У США продажі автомобілів знизилися на 8% порівняно з 2021 роком. 2022 року в Штатах продали 13,83 млн авто.

На північноамериканському ринку, як і раніше, домінують великі пікапи. Найпопулярнішою моделлю став Ford F-Series. За рік продали 653 957 таких авто.

Друге місце з продажу зайняв Chevrolet Silverado. У 2022 році купили 523 249 авто цієї моделі.

Трійку лідерів закривають пікапи RAM. За рік продали 468 344 таких авто.

Європа

Fiat Panda Fullscreen
Fiat Panda став автомобілем з найбільшим попитом в Італії
Фото: Fiat

У Європі також спостерігається падіння продажів автомобілів. У Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії та Іспанії в 2022 році купили на 6% менше нових машин, ніж у 2021 році. Загалом у регіоні за рік придбали 9,05 млн автомобілів.

Важливо
Названо найкращі автомобілі 2022 року на думку британців
Названо найкращі автомобілі 2022 року на думку британців

Європейці віддають перевагу компактним хетчбекам та кросоверам. У багатьох країнах популярні автомобілі місцевого виробництва.

Найпопулярніші автомобілі в Європі в 2022 році:

  • Німеччина — Volkswagen Golf (84 282 проданих авто)
  • Франція — Peugeot 208 (88 812 проданих авто)
  • Італія — Fiat Panda (105 384 проданих авто)
  • Іспанія — Hyundai Tucson (21 985 проданих авто)
  • Великобританія — Nissan Qashqai (42 704 проданих авто)

Продажі в інших країнах

Suzuki Maruti Wagon R Fullscreen
Suzuki Maruti Wagon R став найпопулярнішим автомобілем в Індії
Фото: Suzuki Maruti

В Австралії, Індії, Індонезії та Туреччині продаж автомобілів збільшився. У 2022 році в цих країнах вдалося продати навіть більше нових авто, ніж у 2020 та 2019 роках.

В Індії встановили абсолютний рекорд 4,37 мільйона проданих авто. Тепер це третій за величиною автомобільний ринок у світі.

Найпопулярніші автомобілі в Австралії, Індії, Індонезії та Туреччині у 2022 році:

  • Австралія — Toyota Hilux (64 391 проданий авто)
  • Індія — Suzuki Maruti Wagon R (217 317 проданих авто)
  • Індонезія — Daihatsu Gran Max (65 062 проданих авто)
  • Туреччина — Fiat Egea (68 779 проданих авто)

Раніше Фокус писав, що в Україні в 2022 році збільшився продаж дизельних авто та електромобілів.