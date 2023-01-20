Названо найпопулярніші автомобілі в різних країнах світу за 2022 рік

У багатьох країнах у 2022 році продаж автомобілів скоротився порівняно з минулим роком. Попри це, на деяких авторинках відбулося серйозне піднесення.

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Експерти проаналізували світові продажі автомобілів та назвали найпопулярніші моделі у 2022 році по країнах. Про це розповіли на сайті Motor1.

Які автомобілі купували у 2022 році у різних країнах світу:

Китай

[ + – ] BYD Song Plus став автомобілем з найбільшим попитом у Китаї Фото: BYD Auto

Китай є найбільшим автомобільним ринком у світі, тому автовиробники часто роблять ставку саме на цю країну. У КНР автолюбителі почали купувати більше електромобілів.

Обсяг продажів авто в Китаї 2022 року збільшився на 2% порівняно з 2021 роком. За рік у країні продали 26,86 млн автомобілів.

Уряд КНР заохочує власників електромобілів, пропонуючи різноманітні пільги. Саме тому третє місце з продажу зайняв мініатюрний електричний хетчбек Wuling Hongguang Mini EV.

Перше місце дісталося кросоверу BYD Song Plus. За рік у Китаї купили 459 424 авто цієї моделі.

США

[ + – ] Пікапи Ford F-Series стали автомобілями з найбільшим попитом у США Фото: Ford

У США продажі автомобілів знизилися на 8% порівняно з 2021 роком. 2022 року в Штатах продали 13,83 млн авто.

На північноамериканському ринку, як і раніше, домінують великі пікапи. Найпопулярнішою моделлю став Ford F-Series. За рік продали 653 957 таких авто.

Друге місце з продажу зайняв Chevrolet Silverado. У 2022 році купили 523 249 авто цієї моделі.

Трійку лідерів закривають пікапи RAM. За рік продали 468 344 таких авто.

Європа

[ + – ] Fiat Panda став автомобілем з найбільшим попитом в Італії Фото: Fiat

У Європі також спостерігається падіння продажів автомобілів. У Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії та Іспанії в 2022 році купили на 6% менше нових машин, ніж у 2021 році. Загалом у регіоні за рік придбали 9,05 млн автомобілів.

Важливо

Названо найкращі автомобілі 2022 року на думку британців

Європейці віддають перевагу компактним хетчбекам та кросоверам. У багатьох країнах популярні автомобілі місцевого виробництва.

Найпопулярніші автомобілі в Європі в 2022 році:

Німеччина — Volkswagen Golf (84 282 проданих авто)

Франція — Peugeot 208 (88 812 проданих авто)

Італія — Fiat Panda (105 384 проданих авто)

Іспанія — Hyundai Tucson (21 985 проданих авто)

Великобританія — Nissan Qashqai (42 704 проданих авто)

Продажі в інших країнах

[ + – ] Suzuki Maruti Wagon R став найпопулярнішим автомобілем в Індії Фото: Suzuki Maruti

В Австралії, Індії, Індонезії та Туреччині продаж автомобілів збільшився. У 2022 році в цих країнах вдалося продати навіть більше нових авто, ніж у 2020 та 2019 роках.

В Індії встановили абсолютний рекорд 4,37 мільйона проданих авто. Тепер це третій за величиною автомобільний ринок у світі.

Найпопулярніші автомобілі в Австралії, Індії, Індонезії та Туреччині у 2022 році:

Австралія — Toyota Hilux (64 391 проданий авто)

Індія — Suzuki Maruti Wagon R (217 317 проданих авто)

Індонезія — Daihatsu Gran Max (65 062 проданих авто)

Туреччина — Fiat Egea (68 779 проданих авто)

Раніше Фокус писав, що в Україні в 2022 році збільшився продаж дизельних авто та електромобілів.