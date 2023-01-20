Названо найкращі автомобілі 2022 року на думку британців

Найкращим авто року у Великій Британії став електрокар Volkswagen ID.Buzz. Мінівен приваблює яскравим-ретро дизайном і просторим салоном, що трансформується.

Related video

Оголошено номінантів щорічної британської премії "Автомобіль року". Переможцем став електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz. Про це повідомляє видання WhatCar, що є організатором конкурсу.

Новий Volkswagen ID.Buzz полонив журі своїм ретро-дизайном на кшталт 60-х, проте основними його перевагами назвали просторий і практичний салон, а також висока ліквідність при перепродажі. Модель також перемогла у класі мінівенів.

[ + – ] Tesla Model 3 перемогла одразу в двох номінаціях Фото: Tesla

Традиційно визначено переможців і і різних номінаціях. Їх у WhatCar два десятки, причому переможцями у деяких категоріях стали авто, представлені до 2022 року.

Найкращі авто 2022 року за версією WhatCar:

Найкращий компактний автомобіль — Honda Jazz

Найкращий сімейний автомобіль — Honda Civic

Найкращий заряджений хетчбек — Hyundai i20 N

Найкращий сімейний кросовер — Kia Sportage

Найкращий плаг-ін гібрид — Lexus NX

Найкращий компактний кросовер — Volkswagen T-Roc

Найкращий преміальний автомобіль — Range Rover Sport

Найкращий бюджетний електромобіль — MG 4

Найкращий преміальний седан — Tesla Model 3

Найкращий універсал — Skoda Superb Combi

Найкращий семимісний кросовер — Hyundai Santa Fe

Кращий електрокросовер — Genesis GV60

Найкращі купе та кабріолет — BMW 4 Series

Найкращий спорткар — Porsche 718 Cayman

Найкращий спортивний кросовер — Ford Puma ST

Найкраще потужне авто — Porsche Taycan Cross Turismo

Найекономічніший автомобіль — Tesla Model 3

Нагорода за надійність — Lexus

Нагорода за технології — монітор у салоні BMW i7

Нагорода за безпеку — Tesla Model Y

Вибір читачів — концепт-кар Kia EV9

Важливо

Запас ходу нових електромобілів 2022 року перевірили у реальних умовах (відео)

Раніше Фокус повідомляв, що автомобілем року в Європі став перший електрокросовер Jeep.

Також ми писали, що найкращі авто року назвали і в Америці.