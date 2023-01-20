Названо найкращі автомобілі 2022 року на думку британців
Найкращим авто року у Великій Британії став електрокар Volkswagen ID.Buzz. Мінівен приваблює яскравим-ретро дизайном і просторим салоном, що трансформується.
Оголошено номінантів щорічної британської премії "Автомобіль року". Переможцем став електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz. Про це повідомляє видання WhatCar, що є організатором конкурсу.
Новий Volkswagen ID.Buzz полонив журі своїм ретро-дизайном на кшталт 60-х, проте основними його перевагами назвали просторий і практичний салон, а також висока ліквідність при перепродажі. Модель також перемогла у класі мінівенів.
Традиційно визначено переможців і і різних номінаціях. Їх у WhatCar два десятки, причому переможцями у деяких категоріях стали авто, представлені до 2022 року.
Найкращі авто 2022 року за версією WhatCar:
- Найкращий компактний автомобіль — Honda Jazz
- Найкращий сімейний автомобіль — Honda Civic
- Найкращий заряджений хетчбек — Hyundai i20 N
- Найкращий сімейний кросовер — Kia Sportage
- Найкращий плаг-ін гібрид — Lexus NX
- Найкращий компактний кросовер — Volkswagen T-Roc
- Найкращий преміальний автомобіль — Range Rover Sport
- Найкращий бюджетний електромобіль — MG 4
- Найкращий преміальний седан — Tesla Model 3
- Найкращий універсал — Skoda Superb Combi
- Найкращий семимісний кросовер — Hyundai Santa Fe
- Кращий електрокросовер — Genesis GV60
- Найкращі купе та кабріолет — BMW 4 Series
- Найкращий спорткар — Porsche 718 Cayman
- Найкращий спортивний кросовер — Ford Puma ST
- Найкраще потужне авто — Porsche Taycan Cross Turismo
- Найекономічніший автомобіль — Tesla Model 3
- Нагорода за надійність — Lexus
- Нагорода за технології — монітор у салоні BMW i7
- Нагорода за безпеку — Tesla Model Y
- Вибір читачів — концепт-кар Kia EV9
Раніше Фокус повідомляв, що автомобілем року в Європі став перший електрокросовер Jeep.
Також ми писали, що найкращі авто року назвали і в Америці.