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Авто

Названо найкращі автомобілі 2022 року на думку британців

Volkswagen ID.Buzz, авто року, кращі авто року, конкурс авто року
Фото: Volkswagen | Переможцем конкурсу став електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz

Найкращим авто року у Великій Британії став електрокар Volkswagen ID.Buzz. Мінівен приваблює яскравим-ретро дизайном і просторим салоном, що трансформується.

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Оголошено номінантів щорічної британської премії "Автомобіль року". Переможцем став електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz. Про це повідомляє видання WhatCar, що є організатором конкурсу.

Новий Volkswagen ID.Buzz полонив журі своїм ретро-дизайном на кшталт 60-х, проте основними його перевагами назвали просторий і практичний салон, а також висока ліквідність при перепродажі. Модель також перемогла у класі мінівенів.

Volkswagen ID.Buzz, авто року, кращі авто року, конкурс авто року Fullscreen
Tesla Model 3 перемогла одразу в двох номінаціях
Фото: Tesla

Традиційно визначено переможців і і різних номінаціях. Їх у WhatCar два десятки, причому переможцями у деяких категоріях стали авто, представлені до 2022 року.

Найкращі авто 2022 року за версією WhatCar:

  • Найкращий компактний автомобіль — Honda Jazz
  • Найкращий сімейний автомобіль — Honda Civic
  • Найкращий заряджений хетчбек — Hyundai i20 N
  • Найкращий сімейний кросовер — Kia Sportage
  • Найкращий плаг-ін гібрид — Lexus NX
  • Найкращий компактний кросовер — Volkswagen T-Roc
  • Найкращий преміальний автомобіль — Range Rover Sport
  • Найкращий бюджетний електромобіль — MG 4
  • Найкращий преміальний седан — Tesla Model 3
  • Найкращий універсал — Skoda Superb Combi
  • Найкращий семимісний кросовер — Hyundai Santa Fe
  • Кращий електрокросовер — Genesis GV60
  • Найкращі купе та кабріолет — BMW 4 Series
  • Найкращий спорткар — Porsche 718 Cayman
  • Найкращий спортивний кросовер — Ford Puma ST
  • Найкраще потужне авто — Porsche Taycan Cross Turismo
  • Найекономічніший автомобіль — Tesla Model 3
  • Нагорода за надійність — Lexus
  • Нагорода за технології — монітор у салоні BMW i7
  • Нагорода за безпеку — Tesla Model Y
  • Вибір читачів — концепт-кар Kia EV9
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Запас ходу нових електромобілів 2022 року перевірили у реальних умовах (відео)

Раніше Фокус повідомляв, що автомобілем року в Європі став перший електрокросовер Jeep.

Також ми писали, що найкращі авто року назвали і в Америці.