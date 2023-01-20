Названы лучшие автомобили 2022 года по мнению британцев

Лучшим авто года в Великобритании стал электрокар Volkswagen ID.Buzz. Минивэн привлекает ярким-ретро дизайном и просторным трансформируемым салоном.

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Объявлены номинанты ежегодной британской премии "Автомобиль года". Победителем стал электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz. Об этом сообщает издание WhatCar, которое является организатором конкурса.

Новый Volkswagen ID.Buzz пленил жюри своим ретро-дизайном в духе 60-х, однако основными его преимуществами назвали просторный и практичный салон, а также высокую ликвидность при перепродаже. Модель также победила в классе минивэнов.

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Традиционно определены победители и в разных номинациях. Их у WhatCar два десятка, причем победителями в некоторых категориях стали авто, представленные до 2022 года.

Лучшие авто 2022 года по версии WhatCar:

Лучший компактный автомобиль – Honda Jazz

Лучший семейный автомобиль – Honda Civic

Лучший заряженный хэтчбек – Hyundai i20 N

Лучший семейный кроссовер – Kia Sportage

Лучший плаг-ин гибрид – Lexus NX

Лучший компактный кроссовер – Volkswagen T-Roc

Лучший премиальный автомобиль – Range Rover Sport

Лучший бюджетный электромобиль – MG 4

Лучший премиальный седан – Tesla Model 3

Лучший универсал – Skoda Superb Combi

Лучший семиместный кроссовер – Hyundai Santa Fe

Лучший электрокроссовер – Genesis GV60

Лучшие купе и кабриолет – BMW 4 Series

Лучший спорткар – Porsche 718 Cayman

Лучший спортивный кроссовер – Ford Puma ST

Лучшее мощное авто – Porsche Taycan Cross Turismo

Самый экономичный автомобиль – Tesla Model 3

Награда за надежность – Lexus

Награда за технологии – монитор в салоне BMW i7

Награда за безопасность – Tesla Model Y

Выбор читателей – концепт-кар Kia EV9

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