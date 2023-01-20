Названы лучшие автомобили 2022 года по мнению британцев
Лучшим авто года в Великобритании стал электрокар Volkswagen ID.Buzz. Минивэн привлекает ярким-ретро дизайном и просторным трансформируемым салоном.
Объявлены номинанты ежегодной британской премии "Автомобиль года". Победителем стал электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz. Об этом сообщает издание WhatCar, которое является организатором конкурса.
Новый Volkswagen ID.Buzz пленил жюри своим ретро-дизайном в духе 60-х, однако основными его преимуществами назвали просторный и практичный салон, а также высокую ликвидность при перепродаже. Модель также победила в классе минивэнов.
Традиционно определены победители и в разных номинациях. Их у WhatCar два десятка, причем победителями в некоторых категориях стали авто, представленные до 2022 года.
Лучшие авто 2022 года по версии WhatCar:
- Лучший компактный автомобиль – Honda Jazz
- Лучший семейный автомобиль – Honda Civic
- Лучший заряженный хэтчбек – Hyundai i20 N
- Лучший семейный кроссовер – Kia Sportage
- Лучший плаг-ин гибрид – Lexus NX
- Лучший компактный кроссовер – Volkswagen T-Roc
- Лучший премиальный автомобиль – Range Rover Sport
- Лучший бюджетный электромобиль – MG 4
- Лучший премиальный седан – Tesla Model 3
- Лучший универсал – Skoda Superb Combi
- Лучший семиместный кроссовер – Hyundai Santa Fe
- Лучший электрокроссовер – Genesis GV60
- Лучшие купе и кабриолет – BMW 4 Series
- Лучший спорткар – Porsche 718 Cayman
- Лучший спортивный кроссовер – Ford Puma ST
- Лучшее мощное авто – Porsche Taycan Cross Turismo
- Самый экономичный автомобиль – Tesla Model 3
- Награда за надежность – Lexus
- Награда за технологии – монитор в салоне BMW i7
- Награда за безопасность – Tesla Model Y
- Выбор читателей – концепт-кар Kia EV9
Ранее Фокус сообщал, что автомобилем года в Европе стал первый электрокроссовер Jeep.
Также мы писали, что лучшие авто года назвали и в Америке.