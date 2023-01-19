Запас хода новых электромобилей 2022 года проверили в реальных условиях (видео)

Десять новых электромобилей совершили масштабный автопробег в Италии. Наименьшее расхождение паспортного и реального запаса хода отмечено у MG 4, а наибольшее — у Renault Megane E-Tech.

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Уже давно не секрет, что в реальных условиях запас хода электромобилей отличается от паспортных данных. Это решили проверить журналисты сайта InsideEVs – они провели масштабный автопробег с участием 10 новых электрокаров 2022 года.

[ + – ] BMW i7 оказался самым "дальнобойным"

Маршрут пробега проложили в окрестностях Рима и большая его часть проходила по автостраде А90. Фактически электромобили ездили кругами протяженностью 68,2 км.

На трассе установлены ограничения скорости 110 и 130 км/ч, но порой пришлось передвигаться в заторах, что имитировало езду по городу. Организаторы теста постарались создать одинаковые условия: в салоне авто были только водители, а климат-контроль установили на температуру +22 градуса. За машинами следили посредством GPS маячков.

[ + – ] У MG 4 отмечено наименьшее расхождение между паспортным и реальным запасом хода

Самый большой запас хода продемонстрировал седан BMW i7 — 436 км, что на 27% ниже заявленного показателя в 625 км по циклу WLTP. От него незначительно отстал Mercedes-Benz EQE — 423 км (против 639 км по паспорту).

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Наименьшее расхождение с паспортными данными показал новый MG 4. Он проехал 357 км, что всего на 16% меньше заявленных 450 км. Худший результат отмечен у Renault Megane E-Tech — 295 км, что на 31% меньше паспортных 450 км.

Запас хода электромобилей в реальных условиях:

BMW i7, батарея на 101,7 кВт∙ч — 436 км (на 23% меньше паспортных 625 км); Mercedes-Benz EQE, батарея на 90,6 кВт∙ч — 423 км (на 30% меньше паспортных 639 км); Polestar 2, батарея на 75 кВт∙ч — 395 км (на 24% меньше паспортных 551 км); Skoda Enyaq Coupe RS, батарея на 77 кВт∙ч — 368 км (на 23% меньше паспортных 505 км); MG 4, батарея на 61,7 кВт∙ч — 357 км (на 16% меньше паспортных 450 км); Kia Niro EV, батарея на 64,8 кВт∙ч — 347 км (на 21% меньше паспортных 463 км); Smart #1, батарея на 64 кВт∙ч — 328 км (на 22% меньше паспортных 440 км); Volkswagen ID.Buzz, батарея на 77 кВт∙ч — 300 км (на 25% меньше паспортных 423 км); Renault Megane E-Tech, батарея на 55 кВт∙ч — 295 км (на 31% меньше паспортных 450 км); Aiways U5, батарея на 60 кВт∙ч — 289 км (на 23% меньше паспортных 410 км);

Ранее Фокус сообщал, что запас хода электрокаров проверяли в зимних условиях. Он оказался существенно ниже заявленного.

Также мы писали, что Citroen презентовали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода свыше 300 км.