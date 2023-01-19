Запас ходу нових електромобілів 2022 року перевірили у реальних умовах (відео)

Десять нових електромобілів здійснили масштабний автопробіг в Італії. Найменшу розбіжність паспортного та реального запасу ходу відзначено у MG 4, а найбільшу — у Renault Megane E-Tech.

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Вже давно не секрет, що в реальних умовах запас ходу електромобілів відрізняється від паспортних даних. Це вирішили перевірити журналісти сайту InsideEVs — вони провели масштабний автопробіг за участю 10 нових електрокарів 2022 року.

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Маршрут пробігу проклали на околицях Риму, і більша його частина проходила автострадою А90. Фактично електромобілі їздили колами завдовжки 68,2 км.

На трасі встановлено обмеження швидкості 110 та 130 км/год, але часом довелося пересуватися у заторах, що імітувало їзду по місту. Організатори тесту постаралися створити однакові умови: у салоні авто були лише водії, а клімат-контроль встановили на температуру +22 градуси. За машинами стежили за допомогою GPS маячків.

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Найбільший запас ходу продемонстрував седан BMW i7 — 436 км, що на 27% нижче за заявлений показник в 625 км за циклом WLTP. Від нього трохи відстав Mercedes-Benz EQE — 423 км (проти 639 км за паспортом).

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Найменшу розбіжність із паспортними даними показав новий MG 4. Він проїхав 357 км, що всього на 16% менше від заявлених 450 км. Найгірший результат відзначений у Renault Megane E-Tech — 295 км, що на 31% менше за паспортні 450 км.

Запас ходу електромобілів у реальних умовах:

BMW i7, батарея на 101,7 кВт∙год — 436 км (на 23% менше за паспортні 625 км); Mercedes-Benz EQE, батарея на 90,6 кВт∙год — 423 км (на 30% менше за паспортні 639 км); Polestar 2, батарея на 75 кВт∙год — 395 км (на 24% менше за паспортні 551 км); Skoda Enyaq Coupe RS, батарея на 77 кВт∙год — 368 км (на 23% менше за паспортні 505 км); MG 4, батарея на 61,7 кВт∙год — 357 км (на 16% менше за паспортні 450 км); Kia Niro EV, батарея на 64,8 кВт∙год — 347 км (на 21% менше за паспортні 463 км); Smart #1, батарея на 64 кВт∙год — 328 км (на 22% менше за паспортні 440 км); Volkswagen ID.Buzz, батарея на 77 кВт∙год — 300 км (на 25% менше за паспортні 423 км); Renault Megane E-Tech, батарея на 55 кВт∙год — 295 км (на 31% менше за паспортні 450 км); Aiways U5, батарея на 60 кВт∙год — 289 км (на 23% менше за паспортні 410 км).

Раніше Фокус повідомляв, що запас ходу електрокарів перевіряли у зимових умовах. Він виявився суттєво нижчим від заявленого.

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