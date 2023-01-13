Названо найкращий автомобіль 2023 року в Європі (фото)

У Європі підбили підсумки конкурсу "Кращий автомобіль 2023 року". Переможцем визнали електричний кросовер Jeep Avenger.

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На автосалоні у Брюсселі відбулася церемонія нагородження Car of the Year 2023 ("Кращий автомобіль 2023 року"). Перемогу у головній номінації отримав електричний кросовер Jeep Avenger. Результати оголосили на вебсайті конкурсу.

Jeep Avenger назвали європейським автомобілем 2023 року. Він виграв із великим відривом, випередивши інших фіналістів.

[ + – ] За перемогу Jeep Avenger проголосували 57 членів журі Фото: Jeep

Фіналісти конкурсу "Кращий автомобіль 2023 року":

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra

Toyota BZ4X

Volkswagen ID.Buzz

За перемогу Jeep Avenger у конкурсі проголосували 57 членів журі. Він є першим повністю електричним автомобілем бренду.

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У 2022 році перемогу у конкурсі "Найкращий автомобіль року" здобув електромобіль Kia EV6. Це означає, що другий рік домінують повністю електричні моделі.

Jeep Avenger був представлений на автосалоні у Парижі у жовтні 2022 року. Це найменший і перший електричний автомобіль американської компанії, який став популярним одразу після свого дебюту.

Jeep Avenger побудований на платформі e-CMP, яку використовують і кросовери Opel Mokka та DS3. Він оснащений батареєю на 54 кВт/год, а його запас ходу становить 400 км на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі автомобілі 2023 року.