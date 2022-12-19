У Китаї назвали найкращі автомобілі року: хто посів перше місце

Журі "Оскара" для китайських автовиробників визнало Li Auto L9 найкращою моделлю року. Nio ET5 отримав спеціальну нагороду за дизайн інтер'єру.

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На фінальній церемонії премії Xuanyuan Award 2023 назвали 10 найкращих автомобілів року серед китайських виробників. Загалом експерти протестували 36 автомобілів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Nio ET5 увійшов до десятки найкращих автомобілів Китаю. Він отримав нагороду Special Interior Design Award за найкращий дизайн інтер'єру.

[ + – ] NIO ET5 отримав особливу нагороду за дизайн інтер'єру

Головна нагорода "Автомобіль року" дісталася Li Auto L9. Експерти відзначили передові технології та безпеку гібридного кросовера.

У номінації "Найкраща допомога при керуванні" переміг електрокросовер Arcfox Alpha S HI за функції ADAS, розроблені спільно з Huawei. Система використовує автоматизовані технології, датчики та камери для виявлення найближчих перешкод чи помилок водія та відповідного реагування.

[ + – ] Li Auto L9 визнали найкращим автомобілем року в Китаї

MG Mulan отримав спеціальну нагороду за "Готовність до експорту". Бюджетна модель пропонує широкий набір оснащення та завоювала безліч позитивних відгуків від водіїв за межами Китаю.

Важливо

Визначено найнадійніші електромобілі 2022 року

ТОП 10 найкращих автомобілів Китаю (в алфавітному порядку):

Aito M7 Avatr 11 Changan Shenlan SL03 Li Auto L9 Nio ET5 Rising Auto R7 Smart #1 Voyah Dreamer Xpeng G9 Zeekr 001

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї представили недорогий електрокросовер Livan RL9 за $15 750.