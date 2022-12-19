В Китае назвали лучшие автомобили года: кто занял первое место

Жюри "Оскара" для китайских автопроизводителей признало Li Auto L9 лучшей моделью года. Nio ET5 получил специальную награду за дизайн интерьера.

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На финальной церемонии премии Xuanyuan Award 2023 назвали 10 лучших автомобилей года среди китайских производителей. Всего эксперты протестировали 36 автомобилей. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Nio ET5 вошел в десятку лучших автомобилей Китая. Он получил награду Special Interior Design Award за лучший дизайн интерьера.

[ + – ] NIO ET5 получил особую награду за дизайн интерьера

Главная награда "Автомобиль года" досталась Li Auto L9. Эксперты отметили передовые технологии и безопасность гибридного кроссовера.

В номинации "Лучшая помощь при вождении" победил электрокроссовер Arcfox Alpha S HI за функции ADAS, разработанные совместно с Huawei. Система использует автоматизированные технологии, датчики и камеры для обнаружения ближайших препятствий или ошибок водителя и соответствующего реагирования.

[ + – ] Li Auto L9 признали лучшим автомобилем года в Китае

MG Mulan получил специальную награду за "Готовность к экспорту". Бюджетная модель предлагает широкий набор оснащения и завоевала множество положительных отзывов от водителей за пределами Китая.

Важно

Определены самые надежные электромобили 2022 года

ТОП-10 лучших автомобилей Китая (в алфавитном порядке):

Aito M7 Avatr 11 Changan Shenlan SL03 Li Auto L9 Nio ET5 Rising Auto R7 Smart #1 Voyah Dreamer Xpeng G9 Zeekr 001

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили недорогой электрокроссовер Livan RL9 за $15 750.