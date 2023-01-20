Названы самые популярные автомобили в разных странах мира за 2022 год

Во многих странах в 2022 году продажи автомобилей сократились по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это на некоторых авторынках произошел серьезный подъем.

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Эксперты проанализировали мировые продажи автомобилей и назвали самые популярные модели в 2022 году по странам. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Какие автомобили покупали в 2022 году в разных странах мира:

Китай

[ + – ] BYD Song Plus стал самым продаваемым автомобилем в Китае Фото: BYD Auto

Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире, поэтому автопроизводители часто делают ставку именно на эту страну. В КНР автолюбители стали покупать больше электромобилей.

Объем продаж авто в Китае в 2022 году увеличился на 2% по сравнению с 2021 годом. За год в стране продали 26,86 млн автомобилей.

Правительство КНР поощряет владельцев электромобилей, предлагая различные льготы. Именно поэтому третье место по продажам занял миниатюрный электрический хэтчбек Wuling Hongguang Mini EV.

Первое место досталось кроссоверу BYD Song Plus. За год в Китае купили 459 424 авто этой модели.

США

[ + – ] Пикапы Ford F-Series стали самыми продаваемыми автомобилями в США Фото: Ford

В США продажи автомобилей снизились на 8% по сравнению с 2021 годом. В 2022 году в Штатах продали 13,83 млн авто.

На североамериканском рынке по-прежнему доминируют большие пикапы. Самой продаваемой моделью стал Ford F-Series. За год продали 653 957 таких авто.

Второе место по продажам занял Chevrolet Silverado. В 2022 году купили 523 249 авто этой модели.

Тройку лидеров закрывают пикапы RAM. За год продали 468 344 таких авто.

Европа

[ + – ] Fiat Panda стал самым продаваемым автомобилем в Италии Фото: Fiat

В Европе также наблюдается падение продаж автомобилей. В Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании в 2022 году купили на 6% меньше новых машин, чем в 2021 году. Всего в регионе за год приобрели 9,05 млн автомобилей.

Важно

Названы лучшие автомобили 2022 года по мнению британцев

Европейцы отдают предпочтение компактным хэтчбекам и кроссоверам. Во многих странах популярны автомобили местного производства.

Самые популярные автомобили в Европе в 2022 году:

Германия — Volkswagen Golf (84 282 проданных авто)

Франция — Peugeot 208 (88 812 проданных авто)

Италия — Fiat Panda (105 384 проданных авто)

Испания — Hyundai Tucson (21 985 проданных авто)

Великобритания — Nissan Qashqai (42 704 проданных авто)

Продажи в других странах

[ + – ] Suzuki Maruti Wagon R стал самым продаваемым автомобилем в Индии Фото: Suzuki Maruti

В Австралии, Индии, Индонезии и Турции продажи автомобилей увеличились. В 2022 году в этих странах удалось продать даже больше новых авто, чем в 2020 и 2019 годах.

В Индии установили абсолютный рекорд в 4,37 миллиона проданных авто. Теперь это третий по величине автомобильный рынок в мире.

Самые популярные автомобили в Австралии, Индии, Индонезии и Турции в 2022 году:

Австралия — Toyota Hilux (64 391 проданный авто)

Индия — Suzuki Maruti Wagon R (217 317 проданных авто)

Индонезия — Daihatsu Gran Max (65 062 проданных авто)

Турция — Fiat Egea (68 779 проданных авто)

Ранее Фокус писал, что в Украине в 2022 году увеличились продажи дизельных авто и электромобилей.