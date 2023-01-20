Украинцы стали чаще покупать дизельные авто и электромобили — статистика

Украинцы чаще всего выбирали в 2022 году бензиновые и дизельные автомобили. Доля электромобилей заметно выросла, но по-прежнему недостаточна для конкуренции с авто с ДВС.

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В 2022 году украинцы по-прежнему отдавали предпочтение бензиновым автомобилям, но доля электромобилей и дизельных авто на рынке заметно выросли. Об этом рассказали эксперты из Института исследований авторынка.

Автомобили с каким типом топлива выбирали украинцы:

[ + – ] Бензиновые автомобили лидируют по продажам в Украине Фото: Toyota

В 2022 году в Украине 42,1% от всех проданных автомобилей составили бензиновые модели. Всего за год приобрели 486,5 тысячи таких авто. Автомобили с ГБО заняли 15,2% рынка (175,9 тысячи авто), а гибридные модели — 1,7% (19,5 тысячи авто).

В прошлом году украинцы купили 444,3 тысячи дизельных авто. Они заняли 38,5% рынка продаж.

Доля автомобилей, которые работают только на газовом топливе, в 2022 году составила всего 0,5% от общего числа продаж. За год украинцы купили 6,2 тысячи таких автомобилей.

Несмотря на то, что украинцы стали активнее покупать электромобили, их доля на рынке все еще небольшая. За год приобрели 22,5 тысячи авто на электротяге (1,9%).

Продажи на внутреннем рынке Украины

[ + – ] Дизельные автомобили заняли 31,2% внутреннего рынка Фото: Volkswagen

В 2022 году на внутреннем рынке Украины доминировали автомобили с бензиновыми двигателями. За год купили 311,4 тысячи таких машин (43,8%).

Автомобили с ГБО заняли 22,1% внутреннего рынка (157,2 тысячи авто). Дизельные модели покупали немного чаще — 31,2% (222 тысячи авто).

Среди всех автомобилей на внутреннем рынке Украины только 1,3% были электромобилями (9,2 тысячи авто), а 1,2% – гибридами (8,2 тысячи авто). Газовые автомобили заняли только 0,5% рынка (3,7 тысячи авто).

Какие автомобили импортировали в Украину в 2022 году

[ + – ] Чаще всего в Украину импортировали дизельные автомобили Фото: Renault

В Украину в 2022 году чаще всего привозили дизельные автомобили. Всего за год импортировали 212,7 тысячи таких авто (52,6%).

Важно

В Украине установлен антирекорд по количеству ввезенных автомобилей

Из других стран также привезли 153,3 тысячи бензиновых автомобилей (37,9%). Также украинцы импортировали 18,3 тысячи авто с ГБО (4,5%).

За 2022 год ввезли 6,2 тысячи гибридов (1,5%), а автомобилей на газу — 2,5 тысячи (0,6%). Газовые автомобили чаще всего привозили из Южной Кореи.

В 2022 году в Украину стали импортировать больше электромобилей. Всего привезли 11,1 тысячи таких авто (2,7%).

Какие новые автомобили выбирали украинцы

[ + – ] На рынке новых автомобилей в Украине доминируют бензиновые модели Фото: Renault

На рынке новых автомобилей также доминируют бензиновые модели. В 2022 году продали 21,8 тысячи таких авто (55,7%).

В прошлом году украинцы купили 9,6 тысячи дизельных автомобилей (24,6%). Еще 5,1 тысячи авто были гибридами (12,9%).

В Украине в 2022 году приобрели всего 398 новых авто с заводским ГБО (1%). Доля автомобилей на электротяге составила 5,8% (2,3 тысячи авто).

Ранее Фокус писал, что за 2022 год в Европе продали 11 286 939 новых легковых автомобилей.