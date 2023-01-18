Продажи авто в Европе обвалились до уровня 90-х: самые популярные марки и модели

В большинстве европейских стран в 2022 году отмечено снижение продаж авто. Основной причиной обвала называют кризис автомобильных компонентов.

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За 2022 год в Европе продали 11 286 939 новых легковых автомобилей. Это на 4,1% хуже, чем за аналогичный период 2021 года и является худшим показателем с 1993 года. Такую статистику приводит организация АСЕА.

Из крупных европейских стран лишь Германия продемонстрировала незначительный рост продаж (на 1,1%) по сравнению с 2021 годом. В Италии авторынок упал на 9,7%, во Франции – на 7,8%, в Испании – на 5,4%, а в Великобритании – на 2%.

[ + – ] Peugeot 208 стал лидером европейского авторынка в 2022 году Фото: Stellantis

Основной причиной обвала является дефицит автомобильных компонентов – из-за него резко сократилось производство машин во всем в мире. Также на поставки авто повлиял страйк железнодорожников в Европе.

Лидерство на европейском рынке сохранил концерн Volkswagen Group с 2,79 млн проданных авто. Второе место занял Stellantis (2,05 млн), а третью позицию сохранили Renault Group (1,061 млн), даже несмотря на то, что к ним вплотную приблизились Hyundai Motor (1,06 млн).

ТОП-10 самых популярных автобрендов в Европе:

Volkswagen – 1 197 455 проданных авто Toyota – 766 769 BMW – 646 538 Mercedes-Benz – 634 697 Peugeot – 619 173 Audi – 614 545 Renault – 582 766 Kia – 542 423 Skoda – 538 623 Hyundai – 518 566

Самый популярный автомобиль в Европе за 2022 год – Peugeot 208, нашедший 220 тыс. покупателей. В список лидеров также попали Dacia Sandero, Volkswagen Golf и T-Roc. Наибольший прирост продаж (260%) продемонстрировал электрокроссовер Tesla Model Y.

Ранее Фокус сообщал, что продажи премиальных авто в Украине за 2022 год установили новый рекорд.