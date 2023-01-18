Продажі авто в Європі обвалилися до рівня 90-х: найпопулярніші марки та моделі
У більшості європейських країн у 2022 році відзначено зниження продажів авто. Основною причиною обвалу називають кризу автомобільних компонентів.
За 2022 рік у Європі продали 11 286 939 нових легкових автомобілів. Це на 4,1% гірше, ніж за аналогічний період 2021 року і є найгіршим показником із 1993 року. Таку статистику наводить організація АСЕА.
Із-поміж великих європейських країн лише Німеччина продемонструвала незначне зростання продажів (на 1,1%) порівняно з 2021 роком. В Італії авторинок упав на 9,7%, у Франції — на 7,8%, в Іспанії — на 5,4%, а у Великій Британії — на 2%.
Основною причиною обвалу є дефіцит автомобільних компонентів — через нього різко скоротилося виробництво машин у всьому світі. Також на постачання авто вплинула забастовка залізничників у Європі.
Лідерство на європейському ринку зберіг концерн Volkswagen Group з 2,79 млн проданих авто. Друге місце посів Stellantis (2,05 млн), а третю позицію зберегли Renault Group (1,061 млн), навіть незважаючи на те, що до них наблизилися Hyundai Motor (1,06 млн).
Топ 10 найпопулярніших автобрендів у Європі:
- Volkswagen — 1 197 455 проданих авто
- Toyota — 766 769
- BMW — 646 538
- Mercedes-Benz — 634 697
- Peugeot — 619 173
- Audi — 614 545
- Renault — 582 766
- Kia — 542 423
- Skoda — 538 623
- Hyundai — 518 566
Найпопулярніший автомобіль у Європі за 2022 рік — Peugeot 208, який знайшов 220 тис. покупців. До списку лідерів також потрапили Dacia Sandero, Volkswagen Golf і T-Roc. Найбільший приріст продажів (260%) продемонстрував електрокросовер Tesla Model Y.
Раніше Фокус повідомляв, що продаж преміальних авто в Україні за 2022 рік встановили новий рекорд.