Продажі авто в Європі обвалилися до рівня 90-х: найпопулярніші марки та моделі

У більшості європейських країн у 2022 році відзначено зниження продажів авто. Основною причиною обвалу називають кризу автомобільних компонентів.

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За 2022 рік у Європі продали 11 286 939 нових легкових автомобілів. Це на 4,1% гірше, ніж за аналогічний період 2021 року і є найгіршим показником із 1993 року. Таку статистику наводить організація АСЕА.

Із-поміж великих європейських країн лише Німеччина продемонструвала незначне зростання продажів (на 1,1%) порівняно з 2021 роком. В Італії авторинок упав на 9,7%, у Франції — на 7,8%, в Іспанії — на 5,4%, а у Великій Британії — на 2%.

[ + – ] Peugeot 208 став лідером європейського авторинку у 2022 році Фото: Stellantis

Основною причиною обвалу є дефіцит автомобільних компонентів — через нього різко скоротилося виробництво машин у всьому світі. Також на постачання авто вплинула забастовка залізничників у Європі.

Лідерство на європейському ринку зберіг концерн Volkswagen Group з 2,79 млн проданих авто. Друге місце посів Stellantis (2,05 млн), а третю позицію зберегли Renault Group (1,061 млн), навіть незважаючи на те, що до них наблизилися Hyundai Motor (1,06 млн).

Топ 10 найпопулярніших автобрендів у Європі:

Volkswagen — 1 197 455 проданих авто Toyota — 766 769 BMW — 646 538 Mercedes-Benz — 634 697 Peugeot — 619 173 Audi — 614 545 Renault — 582 766 Kia — 542 423 Skoda — 538 623 Hyundai — 518 566

Найпопулярніший автомобіль у Європі за 2022 рік — Peugeot 208, який знайшов 220 тис. покупців. До списку лідерів також потрапили Dacia Sandero, Volkswagen Golf і T-Roc. Найбільший приріст продажів (260%) продемонстрував електрокросовер Tesla Model Y.

Раніше Фокус повідомляв, що продаж преміальних авто в Україні за 2022 рік встановили новий рекорд.