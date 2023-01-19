В Украине установлен антирекорд по количеству ввезенных автомобилей
В 2022 году в Украину ввезли меньше авто, чем в "ковидном" 2020 году. Также заметно вырос средний возраст импортируемых автомобилей.
В 2022 году в Украину из других стран импортировали 534 866 авто. Это даже меньше, чем в "ковидном" 2020 году. Об этом рассказали на сайте Опендатабот.
Сколько авто ввезли в Украину в 2022 году
Украинцы в 2022 году ввезли в нашу страну на 60% меньше авто, чем в прошлом году. Больше всего авто импортировали в период с мая по июнь. Тогда действовала "нулевая" растаможка.
В мае 2022 года в Украину импортировали 94 тысячи автомобилей, а в июне — 103 тысячи. С 1 июля, когда закончилась "нулевая растаможка", импорт сократился.
В первый месяц полномасштабного вторжения РФ произошел антирекорд по количеству импортируемых автомобилей. Тогда в Украину из других стран ввезли менее 10 тысяч авто.
Средний возраст ввезенных в Украину авто
Из-за действия нулевой растаможки значительно вырос средний возраст ввозимых в Украину автомобилей. Этот показатель увеличился на 2 года, что является рекордом за последние 10 лет.
В 2020 года в Украину ввозили девятилетние авто, в 2021 они "постарели" на год, а в 2022 году 67% ввезенных подержанных автомобилей были старше 10 лет.Важно
В 2022 году средний возраст ввезенных в Украину авто достиг 12,3 года. Эксперты отмечают, что из-за этого снижается общая безопасность на дорогах.
Самые популярные импортируемые легковые авто в 2022 году:
|Бренд
|Количество автомобилей
|Volkswagen
|79519
|Renault
|39043
|Ford
|29308
|Opel
|27368
|Skoda
|26362
|Audi
|25744
|BMW
|22802
|Mercedes-Benz
|20021
|Toyota
|19248
|Nissan
|18235
Самым популярным производителем среди легковых автомобилей в 2022 году в Украине был Volkswagen. На втором месте разместилась компания Renault, а на третьем — Ford. Среди моделей фаворитами у украинцев стали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.
Самые популярные импортируемые грузовики в 2022 году:
|Бренд
|Количество автомобилей
|Renault
|7208
|MAN
|7133
|DAF
|5901
|Mercedes-Benz
|4899
|Volvo
|3057
|Scania
|1776
|Volkswagen
|1760
|Iveco
|1081
|Ford
|1065
|Opel
|1054
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