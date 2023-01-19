В Украине установлен антирекорд по количеству ввезенных автомобилей

В 2022 году в Украину ввезли меньше авто, чем в "ковидном" 2020 году. Также заметно вырос средний возраст импортируемых автомобилей.

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В 2022 году в Украину из других стран импортировали 534 866 авто. Это даже меньше, чем в "ковидном" 2020 году. Об этом рассказали на сайте Опендатабот.

Сколько авто ввезли в Украину в 2022 году

Украинцы в 2022 году ввезли в нашу страну на 60% меньше авто, чем в прошлом году. Больше всего авто импортировали в период с мая по июнь. Тогда действовала "нулевая" растаможка.

В мае 2022 года в Украину импортировали 94 тысячи автомобилей, а в июне — 103 тысячи. С 1 июля, когда закончилась "нулевая растаможка", импорт сократился.

В первый месяц полномасштабного вторжения РФ произошел антирекорд по количеству импортируемых автомобилей. Тогда в Украину из других стран ввезли менее 10 тысяч авто.

Средний возраст ввезенных в Украину авто

Из-за действия нулевой растаможки значительно вырос средний возраст ввозимых в Украину автомобилей. Этот показатель увеличился на 2 года, что является рекордом за последние 10 лет.

В 2020 года в Украину ввозили девятилетние авто, в 2021 они "постарели" на год, а в 2022 году 67% ввезенных подержанных автомобилей были старше 10 лет.

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В 2022 году средний возраст ввезенных в Украину авто достиг 12,3 года. Эксперты отмечают, что из-за этого снижается общая безопасность на дорогах.

Самые популярные импортируемые легковые авто в 2022 году:

Бренд Количество автомобилей Volkswagen 79519 Renault 39043 Ford 29308 Opel 27368 Skoda 26362 Audi 25744 BMW 22802 Mercedes-Benz 20021 Toyota 19248 Nissan 18235

Самым популярным производителем среди легковых автомобилей в 2022 году в Украине был Volkswagen. На втором месте разместилась компания Renault, а на третьем — Ford. Среди моделей фаворитами у украинцев стали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Самые популярные импортируемые грузовики в 2022 году:

Бренд Количество автомобилей Renault 7208 MAN 7133 DAF 5901 Mercedes-Benz 4899 Volvo 3057 Scania 1776 Volkswagen 1760 Iveco 1081 Ford 1065 Opel 1054

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