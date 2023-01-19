В Україні встановлено антирекорд за кількістю ввезених автомобілів

У 2022 році в Україну ввезли менше авто, ніж у "ковідному" 2020 році. Також помітно виріс середній вік імпортованих автомобілів.

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2022 року в Україну з інших країн імпортували 534 866 авто. Це навіть менше, ніж у "ковідному" 2020 році. Про це розповіли на сайті Опендатабот.

Скільки авто ввезли до України у 2022 році

Українці 2022 року ввезли до нашої країни на 60% менше авто, ніж минулого року. Найбільше авто імпортували у період із травня по червень. Тоді діяло "нульове" розмитнення.

У травні 2022 року в Україну імпортували 94 тисячі автомобілів, а в червні — 103 тисячі. З 1 липня, коли закінчилася "нульове розмитнення", імпорт скоротився.

У перший місяць повномасштабного вторгнення РФ відбувся антирекорд за кількістю автомобілів, що імпортуються. Тоді в Україну з інших країн завезли менше ніж 10 тисяч авто.

Середній вік ввезених в Україну авто

Через дію нульового розмитнення значно виріс середній вік автомобілів, ввезених в Україну. Цей показник збільшився на 2 роки, що є рекордом протягом останніх 10 років.

У 2020 році в Україну ввозили дев'ятирічні авто, у 2021 вони "постаріли" на рік, а в 2022 році 67% ввезених автомобілів були старші 10 років.

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2022 року середній вік ввезених в Україну авто досяг 12,3 року. Експерти зазначають, що через це знижується загальна безпека на дорогах.

Найпопулярніші імпортовані легкові авто у 2022 році:

Бренд Количество автомобилей Volkswagen 79519 Renault 39043 Ford 29308 Opel 27368 Skoda 26362 Audi 25744 BMW 22802 Mercedes-Benz 20021 Toyota 19248 Nissan 18235

Найпопулярнішим виробником серед легкових автомобілів у 2022 році в Україні був Volkswagen. На другому місці розмістилася компанія Renault, а на третьому — Ford. Серед моделей фаворитами в українців стали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf та Skoda Octavia.

Найпопулярніші імпортовані вантажівки у 2022 році:

Бренд Количество автомобилей Renault 7208 MAN 7133 DAF 5901 Mercedes-Benz 4899 Volvo 3057 Scania 1776 Volkswagen 1760 Iveco 1081 Ford 1065 Opel 1054

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