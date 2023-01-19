В Україні встановлено антирекорд за кількістю ввезених автомобілів
У 2022 році в Україну ввезли менше авто, ніж у "ковідному" 2020 році. Також помітно виріс середній вік імпортованих автомобілів.
2022 року в Україну з інших країн імпортували 534 866 авто. Це навіть менше, ніж у "ковідному" 2020 році. Про це розповіли на сайті Опендатабот.
Скільки авто ввезли до України у 2022 році
Українці 2022 року ввезли до нашої країни на 60% менше авто, ніж минулого року. Найбільше авто імпортували у період із травня по червень. Тоді діяло "нульове" розмитнення.
У травні 2022 року в Україну імпортували 94 тисячі автомобілів, а в червні — 103 тисячі. З 1 липня, коли закінчилася "нульове розмитнення", імпорт скоротився.
У перший місяць повномасштабного вторгнення РФ відбувся антирекорд за кількістю автомобілів, що імпортуються. Тоді в Україну з інших країн завезли менше ніж 10 тисяч авто.
Середній вік ввезених в Україну авто
Через дію нульового розмитнення значно виріс середній вік автомобілів, ввезених в Україну. Цей показник збільшився на 2 роки, що є рекордом протягом останніх 10 років.
У 2020 році в Україну ввозили дев'ятирічні авто, у 2021 вони "постаріли" на рік, а в 2022 році 67% ввезених автомобілів були старші 10 років.Важливо
2022 року середній вік ввезених в Україну авто досяг 12,3 року. Експерти зазначають, що через це знижується загальна безпека на дорогах.
Найпопулярніші імпортовані легкові авто у 2022 році:
|Бренд
|Количество автомобилей
|Volkswagen
|79519
|Renault
|39043
|Ford
|29308
|Opel
|27368
|Skoda
|26362
|Audi
|25744
|BMW
|22802
|Mercedes-Benz
|20021
|Toyota
|19248
|Nissan
|18235
Найпопулярнішим виробником серед легкових автомобілів у 2022 році в Україні був Volkswagen. На другому місці розмістилася компанія Renault, а на третьому — Ford. Серед моделей фаворитами в українців стали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf та Skoda Octavia.
Найпопулярніші імпортовані вантажівки у 2022 році:
|Бренд
|Количество автомобилей
|Renault
|7208
|MAN
|7133
|DAF
|5901
|Mercedes-Benz
|4899
|Volvo
|3057
|Scania
|1776
|Volkswagen
|1760
|Iveco
|1081
|Ford
|1065
|Opel
|1054
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