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Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні за 2022 рік

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Продаж мототехніки за 2022 рік впав на 26,2%

Українці віддають перевагу мотоциклам і купують дуже мало мопедів. У сегменті нової мототехніки переважають китайські бренди, а ось уживаними з-за кордону в основному приганяють японські моделі.

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За 2022 рік українці придбали 47,5 тис. одиниць мототехніки. Це на 26,2% менше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.

Примітно, що 61,6% (39,7 тис.) двоколісних транспортних засобів придбано новими. Це єдиний сегмент авторинку України, у якому не лідирує старий транспорт.

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Серед нових мотоциклів лідирують моделі Musstang

Українці віддають перевагу мотоциклам — на них припало 94,3% продажів (60,8 тис. шт.). Мопедів минулого року придбали відносно небагато — лише 3,7 тис. (5,7%).

Традиційно мототехніку найбільше купують у літні місяці, і війна не змінила цієї тенденції. Найуспішнішим місяцем став червень — 7683 мотоциклів і мопедів. Найбільшим попитом двоколісний транспорт мав у Києві (4083 шт.), Київській (3946), Львівській (3482), Рівненській (3422) і Одеській (3214) областях.

Серед нових мотоциклів домінують китайські бренди. Втім, у топ 10 потрапив і український виробник Geon.

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди в Україні:

  1. Musstang — 4394 шт.
  2. Forte — 3520
  3. Spark — 3314
  4. Lifan — 2516
  5. Viper — 2406
  6. Bajaj — 2003
  7. Shineray — 1878
  8. Geon — 1779
  9. Loncin — 1227
  10. Kovi — 600
  11. Tekken — 563
  12. Fada — 451
  13. VDV — 432
  14. Skybike — 393
  15. Yamaha — 324
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А ось з-за кордону найчастіше приганяли стару мототехніку глобальних брендів. Лідирують японські Yamaha, Honda, Suzuki та Kawasaki.

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Фото: Yamaha

Топ 10 популярних брендів мототехніки з пробігом:

  1. Yamaha — 1878 шт.
  2. Honda — 1473
  3. Suzuki — 909
  4. Kawasaki — 301
  5. Harley-Davidson — 239
  6. BMW — 204
  7. Ducati — 59
  8. Triumph — 46
  9. KTM — 38
  10. Aprilia — 36

Раніше Фокус повідомляв, що продаж дорогих авто в Україні під час війни встановив новий рекорд.