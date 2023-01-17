Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні за 2022 рік
Українці віддають перевагу мотоциклам і купують дуже мало мопедів. У сегменті нової мототехніки переважають китайські бренди, а ось уживаними з-за кордону в основному приганяють японські моделі.
За 2022 рік українці придбали 47,5 тис. одиниць мототехніки. Це на 26,2% менше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.
Примітно, що 61,6% (39,7 тис.) двоколісних транспортних засобів придбано новими. Це єдиний сегмент авторинку України, у якому не лідирує старий транспорт.
Українці віддають перевагу мотоциклам — на них припало 94,3% продажів (60,8 тис. шт.). Мопедів минулого року придбали відносно небагато — лише 3,7 тис. (5,7%).
Традиційно мототехніку найбільше купують у літні місяці, і війна не змінила цієї тенденції. Найуспішнішим місяцем став червень — 7683 мотоциклів і мопедів. Найбільшим попитом двоколісний транспорт мав у Києві (4083 шт.), Київській (3946), Львівській (3482), Рівненській (3422) і Одеській (3214) областях.
Серед нових мотоциклів домінують китайські бренди. Втім, у топ 10 потрапив і український виробник Geon.
Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди в Україні:
- Musstang — 4394 шт.
- Forte — 3520
- Spark — 3314
- Lifan — 2516
- Viper — 2406
- Bajaj — 2003
- Shineray — 1878
- Geon — 1779
- Loncin — 1227
- Kovi — 600
- Tekken — 563
- Fada — 451
- VDV — 432
- Skybike — 393
- Yamaha — 324
А ось з-за кордону найчастіше приганяли стару мототехніку глобальних брендів. Лідирують японські Yamaha, Honda, Suzuki та Kawasaki.
Топ 10 популярних брендів мототехніки з пробігом:
- Yamaha — 1878 шт.
- Honda — 1473
- Suzuki — 909
- Kawasaki — 301
- Harley-Davidson — 239
- BMW — 204
- Ducati — 59
- Triumph — 46
- KTM — 38
- Aprilia — 36
Раніше Фокус повідомляв, що продаж дорогих авто в Україні під час війни встановив новий рекорд.