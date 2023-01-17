Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні за 2022 рік

Українці віддають перевагу мотоциклам і купують дуже мало мопедів. У сегменті нової мототехніки переважають китайські бренди, а ось уживаними з-за кордону в основному приганяють японські моделі.

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За 2022 рік українці придбали 47,5 тис. одиниць мототехніки. Це на 26,2% менше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.

Примітно, що 61,6% (39,7 тис.) двоколісних транспортних засобів придбано новими. Це єдиний сегмент авторинку України, у якому не лідирує старий транспорт.

[ + – ] Серед нових мотоциклів лідирують моделі Musstang

Українці віддають перевагу мотоциклам — на них припало 94,3% продажів (60,8 тис. шт.). Мопедів минулого року придбали відносно небагато — лише 3,7 тис. (5,7%).

Традиційно мототехніку найбільше купують у літні місяці, і війна не змінила цієї тенденції. Найуспішнішим місяцем став червень — 7683 мотоциклів і мопедів. Найбільшим попитом двоколісний транспорт мав у Києві (4083 шт.), Київській (3946), Львівській (3482), Рівненській (3422) і Одеській (3214) областях.

Серед нових мотоциклів домінують китайські бренди. Втім, у топ 10 потрапив і український виробник Geon.

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди в Україні:

Musstang — 4394 шт. Forte — 3520 Spark — 3314 Lifan — 2516 Viper — 2406 Bajaj — 2003 Shineray — 1878 Geon — 1779 Loncin — 1227 Kovi — 600 Tekken — 563 Fada — 451 VDV — 432 Skybike — 393 Yamaha — 324

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А ось з-за кордону найчастіше приганяли стару мототехніку глобальних брендів. Лідирують японські Yamaha, Honda, Suzuki та Kawasaki.

Фото: Yamaha

Топ 10 популярних брендів мототехніки з пробігом:

Yamaha — 1878 шт. Honda — 1473 Suzuki — 909 Kawasaki — 301 Harley-Davidson — 239 BMW — 204 Ducati — 59 Triumph — 46 KTM — 38 Aprilia — 36

Раніше Фокус повідомляв, що продаж дорогих авто в Україні під час війни встановив новий рекорд.