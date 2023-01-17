Названы самые популярные мотоциклы в Украине за 2022 год
Украинцы предпочитают мотоциклы и покупают очень мало мопедов. В сегменте новой мототехники преобладают китайские бренды, а вот подержанными из-за рубежа в основном пригоняют японские модели.
За 2022 год украинцы приобрели 47,5 тыс. единиц мототехники. Это на 26,2% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.
Примечательно, что 61,6% (39,7 тыс.) двухколесных транспортных средств приобретены новыми. Это единственный сегмент авторынка Украины, в котором не лидирует подержанный транспорт.
Украинцы предпочитают мотоциклы – на них пришлось 94,3% продаж (60,8 тыс. шт.). Мопедов в прошлом году приобрели относительно немного – всего 3,7 тыс. (5,7%).
Традиционно мототехнику больше всего покупают в летние месяцы и война не изменила эту тенденцию. Самым успешным месяцем стал июнь – 7683 шт. мотоциклов и мопедов. Наибольшим спросом двухколесный транспорт пользовался в Киеве (4083 шт.), Киевской (3946), Львовской (3482), Ровенской (3422) и Одесской (3214) областях.
Среди новых мотоциклов доминируют китайские бренды. Впрочем, в ТОП-10 попал и украинский производитель Geon.
Самые популярные новые мотоциклы и мопеды в Украине:
- Musstang – 4 394 шт.
- Forte — 3520
- Spark — 3314
- Lifan — 2516
- Viper — 2406
- Bajaj — 2003
- Shineray — 1878
- Geon — 1779
- Loncin — 1227
- Kovi — 600
- Tekken — 563
- Fada — 451
- VDV — 432
- Skybike — 393
- Yamaha — 324
А вот из-за рубежа чаще всего пригоняли подержанную мототехнику глобальных брендов. Лидируют японские Yamaha, Honda, Suzuki и Kawasaki.
ТОП-10 популярных брендов мототехники с пробегом:
- Yamaha — 1 878 шт.
- Honda — 1473
- Suzuki — 909
- Kawasaki — 301
- Harley-Davidson- 239
- BMW — 204
- Ducati — 59
- Triumph — 46
- KTM — 38
- Aprilia — 36
Ранее Фокус сообщал, что продажи дорогих авто в Украине во время войны установили новый рекорд.