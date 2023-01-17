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Авто

Названы самые популярные мотоциклы в Украине за 2022 год

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Продажи мототехники за 2022 год упали на 26,2%

Украинцы предпочитают мотоциклы и покупают очень мало мопедов. В сегменте новой мототехники преобладают китайские бренды, а вот подержанными из-за рубежа в основном пригоняют японские модели.

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За 2022 год украинцы приобрели 47,5 тыс. единиц мототехники. Это на 26,2% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.

Примечательно, что 61,6% (39,7 тыс.) двухколесных транспортных средств приобретены новыми. Это единственный сегмент авторынка Украины, в котором не лидирует подержанный транспорт.

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Среди новых мотоциклов лидируют модели Musstang

Украинцы предпочитают мотоциклы – на них пришлось 94,3% продаж (60,8 тыс. шт.). Мопедов в прошлом году приобрели относительно немного – всего 3,7 тыс. (5,7%).

Традиционно мототехнику больше всего покупают в летние месяцы и война не изменила эту тенденцию. Самым успешным месяцем стал июнь – 7683 шт. мотоциклов и мопедов. Наибольшим спросом двухколесный транспорт пользовался в Киеве (4083 шт.), Киевской (3946), Львовской (3482), Ровенской (3422) и Одесской (3214) областях.

Среди новых мотоциклов доминируют китайские бренды. Впрочем, в ТОП-10 попал и украинский производитель Geon.

Самые популярные новые мотоциклы и мопеды в Украине:

  1. Musstang – 4 394 шт.
  2. Forte — 3520
  3. Spark — 3314
  4. Lifan — 2516
  5. Viper — 2406
  6. Bajaj — 2003
  7. Shineray — 1878
  8. Geon — 1779
  9. Loncin — 1227
  10. Kovi — 600
  11. Tekken — 563
  12. Fada — 451
  13. VDV — 432
  14. Skybike — 393
  15. Yamaha — 324
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А вот из-за рубежа чаще всего пригоняли подержанную мототехнику глобальных брендов. Лидируют японские Yamaha, Honda, Suzuki и Kawasaki.

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Фото: Yamaha

ТОП-10 популярных брендов мототехники с пробегом:

  1. Yamaha — 1 878 шт.
  2. Honda — 1473
  3. Suzuki — 909
  4. Kawasaki — 301
  5. Harley-Davidson- 239
  6. BMW — 204
  7. Ducati — 59
  8. Triumph — 46
  9. KTM — 38
  10. Aprilia — 36

Ранее Фокус сообщал, что продажи дорогих авто в Украине во время войны установили новый рекорд.