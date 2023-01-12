Honda презентовала недорогие электроскутеры в ретро-стиле (фото)

Три электроскутера Honda созданы под вдохновлением от классических мопедов Honda. Они оснащены педалями и могут развивать скорость до 25 км/ч.

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Honda презентовала три недорогих электрических скутера. Модели Cub e, DAX e и ZOOMER e поступят в продажу в ближайшие месяцы. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Honda Cub e Фото: Honda

Новые Honda являются современными вариациями на тему одноименных винтажных мопедов японской марки с бензиновыми двигателями. Все они способны развивать скорость до 25 км/ч и снабжены педалями, то есть приравнены к электровелосипедам и для управления ими не нужны права.

Электроскутер Honda Cub e отличается большими спицованными колесами, как у классических мопедов. Электроскутер получил двухцветную окраску и сиденье из кожзаменителя.

[ + – ] Honda DAX e Фото: Honda

У Honda DAX e – молодежный дизайн с небольшими колесами и высоким рулем. У него велосипедное стекло и яркий пластиковый обтекатель.

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Новая Honda ZOOMER e приспособлена для грунтовки. Электроскутер получил внедорожную резину, стальные дуги и усиленную подвеску. Крылья и обтекатели выполнены из прочного неокрашенного пластика.

[ + – ] Honda ZOOMER e Фото: Honda

Пока новые мопеды Honda будут продавать только в Китае, однако в будущем они могут появиться и в других странах. Это первые из 10 двухколесных электрических моделей, которые собираются запустить в производство до 2025 года.

Ранее Фокус сообщал, что Honda создала доступный электроскутер специально для Европы.

Также мы писали, что Honda начала производство нового поколения седана Accord.