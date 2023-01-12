Honda презентувала недорогі електроскутери у ретро-стилі (фото)

Три електроскутери Honda створені під натхненням від класичних мопедів Honda. Вони оснащені педалями та можуть розвивати швидкість до 25 км/год.

Related video

Honda презентувала три недорогі електричні скутери. Моделі Cub e, DAX e та ZOOMER e надійдуть у продаж у найближчі місяці. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Honda Cub e Фото: Honda

Нові Honda є найсучаснішими варіаціями на тему однойменних вінтажних мопедів японської марки з бензиновими двигунами. Всі вони здатні розвивати швидкість до 25 км/год і забезпечені педалями, тобто прирівняні до електровелосипедів і для керування ними не потрібні права.

Електроскутер Honda Cub e відрізняється великими спицьованими колесами, як у класичних мопедів. Електроскутер отримав двоколірне забарвлення та сидіння зі шкірозамінника.

[ + – ] Honda DAX e Фото: Honda

Honda DAX e — молодіжний дизайн з невеликими колесами і високим кермом. У нього велосипедне скло та яскравий пластиковий обтічник.

Важливо

Honda готує недорогий компактний кросовер із виразним дизайном (фото)

Нова Honda ZOOMER e пристосована для ґрунтування. Електроскутер отримав позашляхову гуму, сталеві дуги та посилену підвіску. Крила та обтічники виконані з міцного незабарвленого пластику.

[ + – ] Honda ZOOMER e Фото: Honda

Поки що нові мопеди Honda будуть продавати тільки в Китаї, проте в майбутньому вони можуть з'явитися і в інших країнах. Це перші із 10 двоколісних електричних моделей, які збираються запустити у виробництво до 2025 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda створила доступний електроскутер спеціально для Європи.

Також ми писали, що Honda розпочала виробництво нового покоління седана Accord.