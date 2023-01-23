Названы автомобили с самыми вместительными багажниками

Некоторые модели предлагают более 4000 литров багажного пространства. Эксперты выделили несколько бюджетных моделей с вместительными багажниками.

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На рынке новых автомобилей доступны тысячи моделей с самыми разными характеристиками. Эксперты из Carbuyer назвали пять авто с самыми просторными багажниками в своих классах.

Большие багажники доступны не только в огромных фургонах, но и в кроссоверах премиум-класса. Также есть несколько бюджетных моделей, которые отлично подходят для перевозок.

Пять автомобилей с самыми вместительными багажниками:

Компактный универсал — Dacia Jogger

[ + – ] Dacia Jogger предлагает до 1819 литров багажного пространства Фото: Dacia

Dacia Jogger отлично зарекомендовал себя как недорогой универсал для большой семьи. Он доступен по цене от 15 тысяч евро и предлагается в семиместном и пятиместном версиях.

С двумя рядами сидений объем багажника Dacia Jogger составляет 708 л. Со сложенными задними креслами он увеличивается до 1819 л.

Компактный пассажирский вэн — Citroen Berlingo Multispace

[ + – ] Citroen Berlingo Multispace предлагает до 1050 литров багажного пространства Фото: Citroen

Небольшой минивэн Citroen Berlingo Multispace предлагается с ДВС и с электромотором. Полностью электрическая версия способна проехать 280 км на одном заряде.

Вариант с двумя рядами сидений обеспечивает объем багажника 775 л. Семиместная версия со сложенным третьим рядом кресел предлагает уже 1050 л багажного пространства.

Полноразмерный фургон — Peugeot Traveller

[ + – ] Peugeot Traveller предлагает до 2381 литра багажного пространства Фото: Peugeot

Peugeot Traveller предлагается с дизельными двигателями и с электромотором. Электрическая версия может проехать на одном заряде до 220 км.

Модель предлагают в двух модификация — стандартная и удлиненная. У топовой версии объем багажника составляет 989 л. Если сложить третий ряд сидений, он увеличится до 2381 л.

Полноразмерный микроавтобус премиум-класса — Mercedes-Benz V-Class

[ + – ] Mercedes-Benz V-Class предлагает до 4200 литров багажного пространства Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz V-Class предлагается с дизельными двигателями и в полностью электрическом исполнении. Максимальный запас хода электромобиля составляет 350 км на одном заряде.

Объем багажника Mercedes-Benz V-Class зависит от количества посадочных мест и длины кузова. Багажное пространство варьируется от 610 до 4200 л.

Полноразмерный кроссовер премиум-класса — Mercedes-Benz GLS

[ + – ] Mercedes-Benz GLS предлагает до 2400 литров багажного пространства Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes-Benz GLS не только предлагает самые роскошные опции, но и обладает солидным багажным пространством. Модель предлагается в версиях на пять и семь посадочных мест.

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Со сложенным третьим рядом сидений объем багажника составляет 890 л. Если сложить и второй ряд, то багажное пространство увеличится до 2400 л.

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