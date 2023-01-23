Названы автомобили с самыми вместительными багажниками
Некоторые модели предлагают более 4000 литров багажного пространства. Эксперты выделили несколько бюджетных моделей с вместительными багажниками.
На рынке новых автомобилей доступны тысячи моделей с самыми разными характеристиками. Эксперты из Carbuyer назвали пять авто с самыми просторными багажниками в своих классах.
Большие багажники доступны не только в огромных фургонах, но и в кроссоверах премиум-класса. Также есть несколько бюджетных моделей, которые отлично подходят для перевозок.
Пять автомобилей с самыми вместительными багажниками:
Компактный универсал — Dacia Jogger
Dacia Jogger отлично зарекомендовал себя как недорогой универсал для большой семьи. Он доступен по цене от 15 тысяч евро и предлагается в семиместном и пятиместном версиях.
С двумя рядами сидений объем багажника Dacia Jogger составляет 708 л. Со сложенными задними креслами он увеличивается до 1819 л.
Компактный пассажирский вэн — Citroen Berlingo Multispace
Небольшой минивэн Citroen Berlingo Multispace предлагается с ДВС и с электромотором. Полностью электрическая версия способна проехать 280 км на одном заряде.
Вариант с двумя рядами сидений обеспечивает объем багажника 775 л. Семиместная версия со сложенным третьим рядом кресел предлагает уже 1050 л багажного пространства.
Полноразмерный фургон — Peugeot Traveller
Peugeot Traveller предлагается с дизельными двигателями и с электромотором. Электрическая версия может проехать на одном заряде до 220 км.
Модель предлагают в двух модификация — стандартная и удлиненная. У топовой версии объем багажника составляет 989 л. Если сложить третий ряд сидений, он увеличится до 2381 л.
Полноразмерный микроавтобус премиум-класса — Mercedes-Benz V-Class
Mercedes-Benz V-Class предлагается с дизельными двигателями и в полностью электрическом исполнении. Максимальный запас хода электромобиля составляет 350 км на одном заряде.
Объем багажника Mercedes-Benz V-Class зависит от количества посадочных мест и длины кузова. Багажное пространство варьируется от 610 до 4200 л.
Полноразмерный кроссовер премиум-класса — Mercedes-Benz GLS
Кроссовер Mercedes-Benz GLS не только предлагает самые роскошные опции, но и обладает солидным багажным пространством. Модель предлагается в версиях на пять и семь посадочных мест.Важно
Со сложенным третьим рядом сидений объем багажника составляет 890 л. Если сложить и второй ряд, то багажное пространство увеличится до 2400 л.
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