Китай стал одним из главных экспортеров авто в мире: какие марки пользуются спросом
Экспорт авто из Китая установил новый рекорд и впервые превысил 3 миллиона единиц. Наибольший рост отмечен в сегменте электромобилей.
Для китайского авторынка 2022 год стал знаковым — страна стала одним из главных экспортеров авто в мире. Всего за пределы Поднебесной было поставлено 3,111 млн автомобилей — это сразу на 54,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за 2022 год в другие страны поставили 2,53 млн легковых машин (+56,7%) и 582 тыс. коммерческих авто (+44,9%). Самый большой рост отмечен в сегменте электрокаров: их экспортировали 679 тыс. — на 120% больше, чем годом ранее.
Китай поднялся на четвертое место в мире по объемам экспорта авто — впереди только Германия, США и Япония. Больше всего китайских бензиновых авто продают в Юго-Восточной Азии, Мексике и ОАЭ, а электрокары пользуются наибольшим спросом в Бельгии, Великобритании и Филиппинах.
Крупнейшим китайским экспортером авто является концерн SAIC, в который входят марки MG и Maxus. Второе место занимает Chery, а на третье — вышел китайский завод Tesla.Важно
Самые популярные авто из Китая в мире:
- SAIC – 906 тыс. единиц
- Chery – 452 тыс.
- Tesla – 271 тыс.
- Changan – 249 тыс.
- Dongfeng – 242 тыс.
- Geely – 198 тыс.
- Great Wall Motor – 173 тыс.
- JAC – 115 тыс.
- BAIC – 110 тыс.
- CNHTC – 83 тыс.
Эксперты китайского инвестиционного банка Citic Securities прогнозируют, что к 2030 году экспорт авто из Китая может вырасти до 5,5 миллионов единиц, из которых 2,5 млн — будут электромобилями.
Ранее Фокус рассказывал про самые популярные автомобили в мире за 2022 год.