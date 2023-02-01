Авторынок Украины начал 2023 год с серьезного падения: популярные марки и модели

Продажи новых автомобилей в Украине за январь стремительно обвалились. Вместе с тем премиальные бренды продемонстрировали стремительный рост.

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Для украинского авторынка 2023 год начался не лучшим образом. За январь было продано около 3 тыс. новых легковых машин, что на 23% меньше, чем в декабре и на 44% меньше, чем в январе 2022 года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Лидерство на рынке сохраняет Toyota – в январе было поставлено на учет 585 авто японской марки, что на 2% меньше прошлогоднего показателя. На второе место поднялась Skoda с 235 проданными авто (-16%).

[ + – ] Renault Duster стал самой популярной моделью января Фото: Renault

В январе повышенным спросом пользовались премиальные модели. Третью позицию сенсационно занял Mercedes-Benz с ростом продаж на 45% (220 авто). Основные его конкуренты из BMW не слишком отстали – четвертое место в рейтинге, 212 проданных авто и рост на треть по сравнению с январем 2022 года. Замыкает ТОП-5 Volkswagen – 204 авто и падение на 16%.

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Из пятерки лидеров неожиданно выпали Renault. Тем не менее, самый популярный автомобиль в Украине за январь – кроссовер Renault Duster, нашедший 177 покупателей.

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