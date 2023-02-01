Де в Україні купують найдорожчі та найдешевші автомобілі

В Україні підвищений попит мають дорогі преміальні автомобілі. Найбільше їх купують у Києві, Одесі та Львові.

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Українці в 2022 році почали купувати дорожчі машини. Середня ціна нового авто збільшилася на 16,1% порівняно з 2021 роком і досягла 30,7 тис. євро. Про це свідчать результати дослідження ринку від інформаційно-аналітичної групи AutoConsulting.

Експерти проаналізували вартість нових авто, куплених у 2022 році. З'ясувалося, що вони стали дорожчими. Для порівняння: у 2021 році середня ціна становила 26,5 тис. євро.

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Названі найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік

Ріст вартості зумовлений тим, що в Україні суттєво зріс попит на дорогі преміальні моделі — їх частка на ринку досягла рекордних 17,5%, а в окремі місяці становила до 30% (це підняло середню ціну нових авто до 34 455 євро). У середньому на розкішні авто українці витрачали по 65,8 тис. євро проти 63,5 тис. євро на рік раніше.

Найдорожчі автомобілі в Україні опинилися в Одесі (34,5 тис. євро), Києві (32,8 тис.) та Львові (32,4 тис.). Найдешевші нові машини в Чернігівській (22,7 тис. євро), Сумській (24 тис. євро) та Полтавській (25,1 тис.) областях.

Раніше Фокус повідомляв, що в 2023 році в Україні знизилися продажі авто, однак у преміум-сегменті ріст продовжується.