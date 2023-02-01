Где в Украине покупают самые дорогие и самые дешевые автомобили

В Украине повышенным спросом пользуются дорогие премиальные автомобили. Больше всего их покупают в Киеве, Одессе и Львове.

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Украинцы в 2022 году стали покупать более дорогие машины. Средняя цена нового авто увеличилась на 16,1% по сравнению с 2021 годом и достигла 30,7 тыс. евро. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка от информационно-аналитической группы Auto-Consulting.

Эксперты проанализировали стоимость новых авто, купленных в 2022 году. Выяснилось, что они стали дороже. Для сравнения: в 2021 году средняя цена составляла 26,5 тыс. евро.

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Рост стоимости обусловлен тем, что в Украине существенно вырос спрос на дорогие премиальные модели – их доля на рынке достигла рекордных 17,5%, а в отдельные месяцы составляла до 30% (это подняло среднюю цену новых авто до 34 455 евро). В среднем на роскошные авто украинцы тратили по 65,8 тыс. евро против 63,5 тыс. евро годом ранее.

Самые дорогие автомобили в Украине оказались в Одессе (34,5 тыс. евро), Киеве Киеве (32,8 тыс.) и Львове (32,4 тыс.). Наиболее дешевые новые машины в Черниговской (22,7 тыс. евро), Сумской (24 тыс. евро) и Полтавской (25,1 тыс.) областях.

Ранее Фокус сообщал, что в 2023 году в Украине снизились продажи авто, однако в премиум-сегменте рост продолжается.