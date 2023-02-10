Война – не помеха: в Украине резко выросли продажи дорогих авто премиум-класса
Доля премиальных авто на украинском рынке превысила 20%. Наибольшим спросом пользуются дорогие немецкие кроссоверы.
Авторынок Украины продемонстрировал падение в январе, но при этом резко выросла доля дорогих моделей. В прошлом месяце каждый пятый проданный автомобиль относился к премиум-сегменту. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.
Если точнее, то модели премиум-класса заняли 20,7% рынка новых авто. Для сравнения: по результатам 2022 года этот показатель составил 17,5%. Еще больше выросла доля премиальных кроссоверов – она достигла рекордных 22,5%. Именно дорогие модели повышенной проходимости покупают чаще всего.
Лидерами в премиум-сегменте являются Mercedes-Benz, BMW и Lexus. Примечательно, что немецкие марки заняли 3 и 4 места на рынке.
Самые популярные авто премиум-класса в Украине за январь 2023 года:
- Mercedes-Benz GLE
- BMW X5
- Mercedes-Benz GLS
- BMW X7
- BMW X6
Ранее Фокус сообщал, что многие производители премиальных авто установили рекорды продаж в 2022 году.
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