Паники нет: россияне массово избавляются от автомобилей премиум-класса

В первую очередь россияне продают автомобили возрастом до трех лет. Тем не менее спрос не покрывает предложение.

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В России массово избавляются от автомобилей премиум-класса. В стране резко выросло число объявлений о продаже дорогих авто. Об этом рассказали на сайте Известия.

На российский автоплощадках число объявлений о продаже автомобилей премиум-класса с пробегом в январе 2023 года выросло на 63% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Чаще всего выставляют на продажу авто брендов BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Lexus, Porsche, Bentley и Maserati.

В первую очередь россияне продают автомобили возрастом до трех лет. За год количество объявлений о продаже "молодых" премиальных авто увеличилось почти вдвое.

Рост спроса не автомобили премиум-класса также увеличился, но незначительно. Интерес покупателей вырос всего на 17%.

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Эксперты считают, что такая тенденция связана с проблемами в обслуживании премиальных автомобилей, вызванных санкциями и уходом с российского рынка многих брендов и блокировкой фирменного программного обеспечения. Часто богатые жители России покупают сразу два одинаковых автомобиля, чтобы один из них выполнял роль "донора".

Ранее Фокус писал, что российский "АвтоВАЗ" снова урезает оснащение своих моделей.