Отрицательный прогресс: в РФ на бывшем заводе Ford будут пилить дрова

До 2019 года на заводе собирали модели Ford Focus и Mondeo. Часть площадки предприятия принадлежит компании по переработке деревянных материалов.

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В России на бывшем заводе компании Ford во Всеволожске наладят деревоперерабатывающее производство. Об этом рассказало агентство ТАСС.

Компания по переработке деревянных материалов заключила договор аренды части площадки бывшего завода Ford еще в 2022 году. Он принадлежал корейскому производителю автозапчастей Sungwoo Hitech.

В конце 2022 года компания Sungwoo Hitech приостановила свою деятельность на заводе. Представители предприятия отказались комментировать ситуацию.

До июня 2019 года на заводе собирали модели Ford Focus и Mondeo. После этого производитель прекратил производство.

"Территория бывшего завода Ford принадлежит производителю автозапчастей, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. Часть территории арендована деревоперерабатывающим производством, и компания продолжает функционировать", — сообщили в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности области.

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Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр говорил о том, что переговоры с Sungwoo Hitech по перезапуску бывшего завода Ford были приостановлены. Он надеется, что производство все же получится возобновить.

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